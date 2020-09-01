01 Eylül 2020 Salı 17:57:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 17:58:00
AK Parti MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 17.40'ta başladı.
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