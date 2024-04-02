02 Nisan 2024 Salı 14:03:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 14:03:00
AK Parti MYK toplanacak
Kaynak: AA
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplanacak.
MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek.
Toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları değerlendirilecek.
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