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AK Parti MYK toplanacak
02 Nisan 2024 Salı 14:03:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 14:03:00

AK Parti MYK toplanacak

Kaynak: AA

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplanacak.

MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek.

Toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları değerlendirilecek.

Etiketler : ak parti myk recep tayyip erdoğan seçim
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