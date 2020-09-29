29 Eylül 2020 Salı 17:38:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 17:38:00
AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
Kaynak: AA
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 17.05'te başladı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 17.05'te başladı.
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