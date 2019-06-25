25 Haziran 2019 17:15 | Salı
AK Parti MYK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, saat 17.10'da başladı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Türkiye Amman Büyükelçisi Karagöz: Hicaz Demir Yolu tüm Orta Doğu'nun ortak mirası
- Bakan Gül'den milletvekillerine "Yargı Reformu" mektubu
- Ömer Çelik'ten Çipras'a uyarı: Altı boş ifadeler kullanmaktan vazgeç
- Bakan Varank Macaristan'da Abdi Paşa'nın kabrini ziyaret etti
- AK Parti MYK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı