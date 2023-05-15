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15 Mayıs 2023 Pazartesi 18:32:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 18:32:00

AK Parti MYK Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

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AK Parti MYK Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 18.10'da başladı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulunulacağı öğrenildi.

Etiketler : ak parti myk başkan erdoğan
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