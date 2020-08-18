18 Ağustos 2020 Salı 14:44:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 14:44:00
AK Parti MYK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti MKYK toplantısı, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.20'de başladı.
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