Başkan Erdoğan: Bizim icraatımızın yetiştiği yere vizontele muhalefetin hayali bile yetişemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sistem, vatandaşlarımızın sorunlarını en doğru bilgi ile cevaplandırabilme imkanı verecek. Partimizin saha hakimiyetini korumaya ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum.

Her alanda olduğu gibi siyasette dijitalleşmenin öncüsü de AK Parti'dir. Buradan teşkilatımızın tüm mensuplarını bu uygulamayı aktif şekilde kullanmaya davet ediyorum.

Yarın seçim olacakmış gibi gece gündüz demeden çalışıyoruz. Altılı masanın bileşenleri ve bileşmek isteyip bileşemeyenleri kendi genel merkezleri arasında mekik dokurken biz her hafta bir ilde vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz. Onlar vizyon ve proje olarak vatandaşın karşısına boş lafla çıkarken biz müjdelerle hizmet yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Kara kışa yağmura aldırmadan 85 milyonun her ferdine ulaşıyoruz.

Her geçen gün AK Parti ile altılı masa arasındaki vizyon farkı ortaya çıkıyor. İnsanımız, bu aciz ekipten hiçbir fayda gelmeyeceğini çok iyi görüyor. Bilhassa gençlerimiz, sadece hizmet ve icraat olarak değil teknolojiyi takip etme, teknolojiden faydalanma noktasında da bunların umutsuz vaka olduğunu anlamıştır. Vizyon toplantılarına gelmeye dahi tenezzül etmeyen yabancı ekonomi komiseriyle görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sananlar aslında teknoloji özürlü olduklarını ortaya koymuşlardır. Hele hele 25-30 yıl öncesinin teknolojisini, insanımız teknoloji görsün diye millete yutturmaya çalışmak kibrin ve cehaletin dik alasıdır.

Dünyaya ve kendi insanına böyle çarpık bakan zihniyetin milli teknoloji hamlemizi, yani Togg'u, Kızıl Elma'yı, ANKA'yı, Atak'ı, Gökbey'i, milli muharip uçağımızı idrak etmesi elbette mümkün değildir. Bunların teknoloji bilgisi, meşhur bir filmimizdeki, "Zeki Müren de bizi görecek mi" sahnesiyle anlatılan o seviyeyi henüz geçememiştir.

Siyaset gibi teknolojiyi de çeyrek asır geriden takip eden bu arkaik ekibe, gençlerimize daha fazla mahcup olmadan kendilerine kapsamlı bir format atmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah, yakında uzay programımızla, yerli yazılımlarımızın küresel başarılarıyla, yüksek teknolojili nice ürünlerimizle bunların zihin dünyalarını altüst etmeye sürdüreceğiz.

Başlarını kendi aralarındaki kavgadan, çekişmeden kaldırabilirlerse bu başarımız belki onlara da ilham kaynağı olabilir.

Biz, kimsenin ne dediğine bakmadan, hizmetimizi milletimize anlatmaya, sunmaya devam edeceğiz.

"VİZONTELE MUHALEFET"

Bizim icraatımızın yetiştiği yere vizontele muhalefetin hayali bile yetişemez. Teknolojide çok büyük oranda dışa bağımlı olan ülkemizi her alanda söz sahibi ülke konumuna getirdik.