12 Aralık 2023 Salı 15:00:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 15:00:00
AK Parti MKYK toplandı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı basına kapalı yapılıyor.
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