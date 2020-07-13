13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:08:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:13:00
AK Parti MKYK toplandı
AK Parti MKYK, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.50'de başladı.
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