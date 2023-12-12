AK Parti MKYK sona erdi: Ömer Çelik'ten açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

AK Parti her zaman olduğu gibi seçimlere hazırlıklı bir partidir.

Tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Hayatın hiçbir alanında şiddeti kabul etmeyeceğimiz gibi, kuşkusuz sporda da bunu hiçbir şekilde mazur göremeyeceğimizi bir kere daha ifade ediyoruz.

Faruk Koca'nın partimizden ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevki gerçekleşmiştir.