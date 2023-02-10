AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman: Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abim dahil 11 yakınımı kaybettim
Kaynak: AA
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 akrabasını kaybetti.
Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abimi, kıymetli yengemi, değerli eniştemi, Emine halamı, yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra'yı, dayımın eşi, kızları dahil 11 yakınımı kaybettim. Acımızı, milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz. Bu büyük acıyı ancak büyük kardeşlikle aşarız." ifadesini kullandı.
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- AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman: Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abim dahil 11 yakınımı kaybettim
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