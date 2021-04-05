AK Parti Milletvekili Eker: “Emekli amiralin bildirisi, neresinden bakarsanız bakın kepazeliktir.”

24 TV'nin sevilen programı Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu AK Parti Milletvekili Mehdi Eker oldu. Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Eker, emekli amirallerin darbe imalı bildirisine de sert tepki gösterdi.

İşte Eker'in o açıklamaları...

Mehmet Mehdi Eker: Ortaokulda 12 Mart, üniversitede 12 Eylül, bürokrasi ve çalışma hayatımda 28 Şubat sonrasında Milletvekili ve Bakan iken 27 Nisan, sonrasında 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ve şimdide 4 Nisan. Bu bildiri hafife alınacak, görmezden gelinecek bir şey değildir. Hem yargı hem millet hepimiz bunun bir edepsizlik olduğunu, millet iradesine karşı bir meydan okuma olduğunu bizim kaydetmemiz lazım ve gereğinin yapılması lazım.

Esra Elönü: Gereği nedir?

Mehmet Mehdi Eker: Gereği öncelikle yargı yapacak. Bütün siyaset kurumu tutumunu net ve açık bir şekilde ortaya koyacak. Ki tepkilerini ortaya koyuyorlar, geceden beri bunu belli ediyorlar.

...

Bu haddini bilmezliktir, bu haddi aşmaktır. 104 emekli amiralin yaptığı bildiri, neresinden bakarsanız bakın kepazeliktir.

"Kronolojiye baktığımızda, darbelerin çoğunun bir uluslararası tarafı olduğunu görürüz. Görmek isteyen görür."

Esra Elönü: Buradaki Amirallerin emekli olduktan sonra "emir al" haline geldiklerini görüyoruz. Bu durumun uluslararası bir tarafı var mıdır?

Mehmet Mehdi Eker: Kronolojiye baktığımızda, darbelerin çoğunun bir uluslararası tarafı olduğunu görürüz. Görmek isteyen görür.

Esra Elönü: Burada neyi görüyoruz? Sizin gördüğünüz nedir?