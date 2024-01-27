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AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı... Başkan Erdoğan konuşuyor
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27 Ocak 2024 Cumartesi 14:45:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 14:45:00

AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı... Başkan Erdoğan konuşuyor

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Başkan Erdoğan, AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz, 31 Mart'ta şehirlerini, ortak değerlerini istismar siyasetiyle değil eser ve hizmet siyasetiyle yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir, Bizim adaylarımız, belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü, gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi değildir, olmayacaktır." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Şehirlerimize verdiği sözleri yerine getirmeyen, vatandaşlarımızı hak ettikleri eser ve hizmetlerle buluşturmayan belediye başkanlarından bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur

Sadece asırlık ihmalleri telafi etmekle, 2023 hedeflerini hayata geçirmekle kalmadık, Türkiye Yüzyılı'na giden yolun taşlarını da döşedik

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan ak parti izmir belediye başkan adayları
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