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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe ve Murat Kurum açıklamalarda bulunuyor
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01 Nisan 2024 Pazartesi 01:06:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 01:06:00

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe ve Murat Kurum açıklamalarda bulunuyor

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Son Dakika Haberleri.. AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe ve Murat Kurum açıklamalarda bulunuyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe ve Murat Kurum açıklamalarda bulunuyor.

Etiketler : Murat Kurum AK Parti İstanbul yerel seçim
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