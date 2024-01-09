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09 Ocak 2024 Salı 13:36:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 13:36:00

AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: Yönetimimizle yeni ticaret hikâyeleri yazarak, yeni çarşılar kuracağız

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AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum, "Yönetimimizle birlikte, yeni ticaret hikâyeleri yazarak, yeni çarşılar kuracağız." dedi.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İSTOÇ Ticaret Merkezi'ni ziyaretinde konuştu.

AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Yönetimimizle birlikte, yeni ticaret hikâyeleri yazarak, yeni çarşılar kuracağız

Genç kardeşlerimizin istihdamını artıran doğru adım ve alanları İBB olarak destekleyeceğiz. Gençlerimize iş yeri açma, iş yerlerinde çalışma imkânları sunacağız.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : murat kurum ak parti istanbul aday
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