AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: Yönetimimizle yeni ticaret hikâyeleri yazarak, yeni çarşılar kuracağız
AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum, "Yönetimimizle birlikte, yeni ticaret hikâyeleri yazarak, yeni çarşılar kuracağız." dedi.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İSTOÇ Ticaret Merkezi'ni ziyaretinde konuştu.
AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar...
Yönetimimizle birlikte, yeni ticaret hikâyeleri yazarak, yeni çarşılar kuracağız
Genç kardeşlerimizin istihdamını artıran doğru adım ve alanları İBB olarak destekleyeceğiz. Gençlerimize iş yeri açma, iş yerlerinde çalışma imkânları sunacağız.
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