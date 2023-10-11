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AK Parti Grup Toplantısı... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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11 Ekim 2023 Çarşamba 12:12:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 12:12:00

AK Parti Grup Toplantısı... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Etiketler : Erdoğan AK Parti Toplantı
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