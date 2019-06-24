AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Toparlanın gitmiyoruz
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: AK Parti 17 yıldır milyonların teveccühüyle büyük yürüyüşünü sürdürüyor. Seçim kazanmak da kaybetmek de işin doğasında var. Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir. Bu süreçten gerekli dersi çıkarıp, daha güçlü şekilde yoluna devam edecek kudrete ve kültüre sahip bir partidir. Seçim geride kaldı, ileriye bakıyoruz. Seçimsiz geçecek 4 yılın motivasyonuyla 2023 hedeflerimize odaklanacağız. Hatırası büyük olan bu şehirde küçük hesaplarla liderini, tabanını ve gönlü İstanbul’da olan milyonları üzenler için de muhasebe ve muhakeme dönemi! ‘Toparlanın gitmiyoruz.’
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