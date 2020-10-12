AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: 39 maddelik çevre ajansının kurulmasını öneren yasa teklifimizi sunduk
Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Bugün Meclis Başkanlığı'na 39 maddelik çevre ajansının kurulmasını öneren yasa teklifimizi sunduk.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bugün Meclis Başkanlığı'na 39 maddelik Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulmasını öneren yasa teklifimiz sunduk." dedi.
Mehmet Muş, "Teklifle bazı ürünlerde geri dönüşüm planlıyoruz. Sıfır atık sistemi kurmayanlara para cezası gelecek. Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere para cezası getiriyoruz." ifadelerini kullandı.
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- Türkiye Çevre Ajansı kuruluyor! AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Bugün Meclis Başkanlığı'na sunduk