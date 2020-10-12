  • BIST
    1178.84
  • Dolar
    7,8933
  • Euro
    9,3205
  • Altın
    487,5970
İstanbul
16 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aliyev bizzat duyurdu: Ermenistan'ın özel komandoları yok edildi
Macron'la görüştükten iki gün sonra koronavirüse yakalandı
Azerbaycan bilançoyu açıkladı: Ermenistan 41 sivili katletti
8. Boğaziçi Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışmasında Yer Alan Filmler Açıklandı
2020 yılı Nobel Ekonomi Ödülünü kazananlar belli oldu
"İçişleri Bakanı hangi cemaatten" yazısına Bakan Soylu'dan tepki!
Büyükelçi Serulle: İlişkiler çok iyi olacak
ASELSAN'dan dışa bağımlılığı azaltacak yeni hamle! Millileştirildi
Julio Cesar Lestido: Türkiye stratejik bir ülke ve büyük bir pazar
RTÜK: Hiçbir derneğe, vakfa ya da STK'ya bağışta bulunulmadı
İngiltere'de 9 haftalık gebe kadın Kovid-19'a yakalandı... Komada ikiz doğurdu
Kim Jong-un'u hiç böyle görmediniz! Halktan gözyaşları içinde özür diledi
Türkiye Çevre Ajansı kuruluyor! AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Bugün Meclis Başkanlığı'na su ...
Oruç Reis limandan ayrıldı! Bakan Dönmez: Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı
Bakan Soylu şaşkınlığını gizleyemedi! Tüm ev yandı, Türk bayrakları yanmadı
Bilişim Vadisi'nde üretildi! Yüzde 95 koruma sağlıyor
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Bakan Ziya Selçuk: "Tablet dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor peyder pey devam edecek
Kritik operasyon! Çok sayıda gözaltı var
İşsizlik rakamları açıklandı
Oruç Reis gemisi Antalya Limanı'ndan ayrıldı
Alay Tabur Komutanı ve çok sayıda Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi
Suudi Prens'ten skandal çağrı: Türk mallarını boykot edin
Hayatının şokunu yaşadı! Patlıcan tohumu ekti, domates yetişti
12 Ekim 2020 Pazartesi 11:43:00 - Güncelleme:12 Ekim 2020 Pazartesi 12:33:00

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: 39 maddelik çevre ajansının kurulmasını öneren yasa teklifimizi sunduk

Kaynak: AA

ABONE OL

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Bugün Meclis Başkanlığı'na 39 maddelik çevre ajansının kurulmasını öneren yasa teklifimizi sunduk.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bugün Meclis Başkanlığı'na 39 maddelik Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulmasını öneren yasa teklifimiz sunduk." dedi.

Mehmet Muş, "Teklifle bazı ürünlerde geri dönüşüm planlıyoruz. Sıfır atık sistemi kurmayanlara para cezası gelecek. Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere para cezası getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER