AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Milletimiz, bu engizisyon kafalı siyasetçileri unutmayacak

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanlığına dün sunulan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını anlattı.

Teklifte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu müjdelerin yer aldığını söyleyen Akbaşoğlu, düzenlemeyle 1500 lira olan en düşük emekli maaşının 2500 liraya çıkarılacağını, böylece emekli maaşlarında yüzde 67'ye varan zam yapılacağını dile getirdi.

Akbaşoğlu, "Memurlarla ilgili yapılan toplu sözleşmeler kapsamında yüzde 5, artı enflasyon farkı formülünü, biz enflasyon farkı, artı yüzde 7,5 zam oranı olarak ifade etmiştik. Bunun kanuni düzenlemesini teklifimize yansıtmış olduk. Böylece 6 aylık; memurlara, emeklilere çalışanlarımıza dönük yüzde 27,9 toplam oranı, biz 30,95 olacak şekilde kanun teklifimize yansıttık." diye konuştu.

Sözleşmelerde belirlenen formülün üzerinde de bir refah payının 6 aylık döneme ilişkinin gerçekleşmesine adım attıklarını belirten Akbaşoğlu, "Daha sonra 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yüzde 7 ilave zam oranı da sözleşmede yer alıyor. Temmuzda tekrar bu manada bir değerlendirme yapılmak suretiyle 1 Temmuz-31 Aralık 2022 6 aylık dönemine ilişkin de haziranda bir değerlendirme yapılacağı da muhakkaktır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine sonrası açıkladığı ve değerli milletvekili arkadaşlarımızın da teklife dönüştürdüğü bu zamlar, 6 aylık; memur, emekli, çalışanlarımıza ilişkin zamları kapsıyor." bilgisini verdi.

Teklifle, bireysel emeklilikte yüzde 25 olan devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılacağını bildiren Akbaşoğlu, "Bu manada bireysel emekliliği de teşvik eden bir yasa teklifi. Aynı zamanda Türkiye'nin, dövizdeki dalgalanmalarla ilgili ortaya koyduğu model kapsamında Türk lirasına yönelik mevduatın teşvik edilmesi babında da düzenlemeleri ihtiva eden bir kanun teklifimiz. Kademeli doğal gaz faturalandırılmasına ilişkin kanuni dayanak da teklifte yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "OLSA OLSA MANDACI MUHALEFET OLABİLİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısındaki konuşmasına değinen Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, grup toplantısında ortaya koyduğu bir çerçeve var. Bu çerçeve aslında bizzat kendi yaptığı ve yapmak istediklerini muhatabına yansıtmak suretiyle bir çıngar çıkarmak şeklinde özetlenebilecek, infial ve kaos stratejisini açıkça ele veriyor." sözlerini sarf etti.

Bu stratejiyi, kurgulanan oyunlarla, tiyatral şekilde sergilemeye çalıştıklarını ifade eden Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendileri kapıları zincirleterek, orada görüntü vererek, randevusuz şekilde baskın şovlarla devlet kurumlarını itibarsızlaştırma ve buradan bir toplumsal kaos oluşturma yaklaşımını sergiliyorlar. Bunu öylesine yapıyorlar ki tamamen muvazenesini kaybetmiş, ne yapacağını şaşırmış, nereye saldıracağını bilmez bir hırçınlık içinde bunu gerçekleştiriyorlar. Foyaları meydana çıkınca da gündem değiştirmek suretiyle hakaretlerle, saldırılarla, çarpıtmalarla, kurgu, kumpas, yalan ve iftiralarla milletimizi oyalamaya çalışıyorlar. Hakikaten yazık.

Böyle bir milli muhalefet olmaz. Milli muhalefet; iyiye 'iyi', doğruya 'doğru' diyen, 'Ne yaparsanız yapın, her şeyinizi karalayacağız' anlayışıyla hareket etmeyen bir muhalefet anlayışıdır. Türkiye'nin, stratejik projelerini engellemeye davet eden ve büyükelçilere mektup yazan, büyükelçilerle devamlı haşır neşir olarak Türkiye'ye ayar vermeye çalışan ve Beyaz Saray'dan aldıkları, 'Erdoğan'ı devirme' talimatını yerine getirmek isteyen muhalefet, milli muhalefet olamaz. Olsa olsa mandacı muhalefet olabilir."

- "TAKDİR MAŞERİ VİCDANINDIR"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında hadis okuduğunu hatırlatan Akbaşoğlu, "Peygamber Efendimizin, '7 yaşına kadar çocuklarınıza dini eğitim verin' şeklindeki tavsiyesini yerine getirenlere 'Ortaçağ zihniyeti' diyorlar. Özür dileyin dediğimizde de pişkin pişkin duymazlıktan, görmezlikten geliyorlar. Olup biten milletimizin gözü önünde. Takdir her zaman maşeri vicdanındır, milletimizindir. Milletimiz, şehitlerimize hakaret edenleri, onlara küfür edenleri unutmayacağı gibi değerlerimize, inancımıza saldıran, gerçekleri çarpıtmaya çalışan ve takiyeci, makyajlı yaklaşımları iyot gibi açığa çıkan bu engizisyon kafalı siyasetçileri de unutmayacak, Haziran 2023'te vicdanının sesini dinleyerek takdirini yapacaktır." ifadesini kullandı.