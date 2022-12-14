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14 Aralık 2022 Çarşamba 20:40:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 20:40:00

AK Parti Grup Başkan Vekili Tunç: Mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç, Ekrem İmamoğlu ile ilgili verilen karar sonrası yapılan açıklamalara yönelik; "İstinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararına ilişkin, "İstinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur." ifadesini kullandı.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, İmamoğlu'nun YSK üyelerine "ahmak" diyerek hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle verilen mahkumiyet kararının, ilk derece mahkemesinin kesin olmayan kararı olduğunu belirtti.

İstinaf ve temyiz yolu açık bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası olmadığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Kararın, iktidarın talimatıyla verildiği iddiası karalama siyasetinden ibarettir. Yargı kararları eleştirilebilir, ancak bu kararlar üzerinden karalama siyaseti yapmak yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, bağımsız ve tarafsız yargıya müdahale söz konusu olamaz."

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararıyla ilgili, "Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu." dedi.

Turan, Meclis'te, İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen mahkumiyet kararını değerlendirdi.

AK Parti'nin, siyasi rekabeti önemseyen, meydanlarda siyasi polemik yapmayı seven bir ekip olduğunu belirten Turan, "Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu. Yerel mahkemenin verdiği bir karar var ancak bundan sonraki süreçte hem istinaf hem Yargıtay boyutu olacaktır. İsteriz ve dileriz ki tüm siyasi rakiplerimiz hakarete varan, davalara konu olan açıklamalar yapmasın. Ancak meydanlarda gümbür gümbür demokratik bir yarış yapalım." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ak parti yılmaz tunç kamu görevlileri
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