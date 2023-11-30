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AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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30 Kasım 2023 Perşembe 14:34:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 14:34:00

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Merkez karar ve yönetim üyelerimizden 49 arkadaşımız bayrağı yeni yol arkadaşlarımıza teslim etti.

Kongremizin ardından 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı çok daha yoğun bir şekilde başlattık. Seçim takvimimiz ilerliyor. Milletimizin huzuruna doğru isimlerle çıkma çabasındayız.

(Cumhur İttifakı) Milli irade düşmanlarına karşı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz.

Etiketler : başkan erdoğan ak parti il başkanları toplantısı
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