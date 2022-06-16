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16 Haziran 2022 Perşembe 15:47:00 - Güncelleme:16 Haziran 2022 Perşembe 15:59:00

Başkan Erdoğan: Küresel kriz ortamından alnımızın akıyla çıkacağız

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Geçim sıkıntısı meselesi olabilir, hayat pahalılığını biz de tespit ediyoruz. Dünya nasıl bir girdaptan geçiyor bunu da göreceksiniz" derken, "Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle insanları geçim sıkıntısından kurtaracak olan da, enflasyonu düşürecek olan da, herkesin iş-aş sahibi olmasını sağlayacak da biziz" dedi. Erdoğan, altılı masa için "sirk çadırı" benzetmesi yaparken, "bunlar mı dört bir yanımızda kurulan tuzaklardan ülkemizi çıkaracak, bunlar mı küresel ekonomik krizi fırsata çevirecek, bular mı iş, aş imkanı temin edecek, bunlar mı tüm alanlarda Türkiye'deki mevcut durumu koruyacak?" diye sordu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Şu anda 11 milyonu aşkın üyemiz var; her üyemiz bir üye daha ilave ederse seçimden önce seçimi kazandık demektir." diyerek teşkilatlara talimat verdi. "6'lı masa sirk çadırından beter bir hale geldi" diyen Erdoğan, "Masanın gizli ortaklarından yedikleri ayarlar var. Hergün bir HDP'li çıkıp bunlara posta koyuyor. Tehdit ediyor. Geçmişlerini inkar pahasına o masada oturanları milletimize havale ediyorum." dedi. "Kadınlarımızın en temel hakkı olan başörtüsü yasağı için Anayasa Mahkemesi önünde nöbet tutanın yapacağı iş başını öne eğip yerine oturmaktır." sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu sert dille eleştirdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Seçim sürecinde her hafta bizim için hazine kıymetinde. Sahayı sıkı tutmalıyız. Üye sayısı 11 milyonu geçen partide elbette bireysel davranışlarıyla sıkıntı çıkaranlar olabilir. Onları geri plana hemen çekmeliyiz. AK Parti'yi temsil eden her kardeşimizin milletimizle tevazu ile iletişim kurmalıdır. Telefonuna ulaşılamayan AK Parti yönetici olamaz. İnsanlarla gönülden gönüle muhabbet kurmayan kişi AK Parti'yi temsil edemez. Ülkesine, şehrine ve partisine hizmet etmek için gece gündüz durmayan AK Parti'de olamaz.

Milli iradenin muhafızı olan AK Parti'nin kaderiyle milletin kaderi etle tırnak gibi iç içe geçmiştir. Hiçbir şahsi menfaat hesabı, hiçbir kapris bu ilmi vizyonun önüne geçemez. Darbecilerin gücü yetmeyen bu partiye kendi içinden yaralayacak kimseye eyvallah etmeyiz. AK Parti teşkilatlarındaki her bir kardeşimin sorumluluğuna bu gözle bakmasını istiyorum.

"SEÇİM ÖNCESİ SEÇİMİ KAZANACAĞIZ"

Kazanmak dışında ihtimali olmayan bir seçime daha hazırlanıyoruz. 23 milyon üye hedefi ile yolumuza devam edeceğiz. Bununla ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bu oy aynı zamanda üye üye üye. Seçim öncesi seçimi kazanacağız. Bu bizim için zor bir şey değil. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları bunları yapmaya başlarsa mesele bitmiştir. CHP'nin başındaki zat, kadınları bize karşı kışkırtarak onlara iş hayatında yer vermediğimizi iddia etmiş. Kardeşlerimize verdiğimiz, kadınlara verilen destekleri iyi anlatsın diye kadın kollarımızı illere gönderdik. Bir de bu zatın muhafazakar genç kadınlara yönelik sözleri var. Kadınlarımızın en temel hakkı olan başörtüsü yasağı için Anayasa Mahkemesi önünde nöbet tutanın yapacağı iş başını öne eğip yerine oturmaktır.

Ülkemizin demokrasi ve kalkınma adımlarından rahatsızlık duyan çevreler umutlarını 2023 seçimlerine bağladılar. Her yolu deneyenlerin artık sabrı kalmadı. AK Parti'yi tökezleterek ülkeyi zor duruma düşürmek isteyenler her yola başvurmaya başladı. Bürokrasiden siyasete hayatının hiçbir başarı olmayan bu zata ülkeyi teslim etmek isteyenlerin amaçları milletin hayrına değildir.

"EN ÇÜRÜK SİYASETÇİ KILIÇDAROĞLU"

AK Parti'yi tökezletmek için ellerindeki tüm kozları sahaya sürmeye başladılar. Öyle ki ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan dahi medet umacak hale geldiler. 6'lı masa diye koydukları yapı sirk çadırına benzer bir hale döndü. Yapılacak açıklamaların bile büyükelçilerin onayına sunulduğu bir yerden bahsediyoruz. Masanın gizli ortaklarından yedikleri ayarlar var. Her gün bir HDP'li çıkıp bunlara posta koyuyor, inceden şantaj yapıyor, hiçbirinin gıkı bile çıkmıyor. Kılıçdaroğlu tepesi atınca ortaklarına 'ya bana katılın, ya önümden çekilin' diye meydan okuyor, kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Masadaki ortaklardan biri meşrep fitnesine götürüyor iş, yine herkes sus pus. Bunların diktikleri hiçbir sökük vaki değil. Bunlar mı Türkiye'nin terörle mücadele harekatlarını yönetecek?

EKONOMİDEKİ DALGALANMALAR

İnsanlık son 2 buçuk yıldır tarihinin en ciddi krizlerinden birini yaşıyor. Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen bu salgın, dünyadaki ekonomik dengeleri bozdu. Üretim aksadı, küresel ticaret aylar boyunca durma noktasına geldi. Gelişmiş ülkeler dahi herkes etkilendi. Türkiye salgın krizini tüm boyutuyla yönetebilen ülke olarak hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadı. İlaç bulamadığı için vefat eden hiçbir insanımız olmadı. Ekonomik olarak bizden daha zengin ülkelerde yaşananlar Allah'a şükür biz de olmadı. Muhalefetin baskılarına rağmen ekonomide kontak kapatmadığımız gibi üretimi sürdürdük. Geçtiğimiz yıl tarihimizin en yüksek ihracat rakamını aştık.

Rusya-Ukrayna savaşı ile petrol, doğalgaz fiyatlarındaki sıkıntılarda vatandaşlarımızın yanındayız.

Yeni başarı hikayeleri ile evlatlarımıza bırakacağımız Türkiye'nin taşlarını döşemeye devam edeceğiz. Mandacı ekonomistler, milletin felaketinden rant devşirmeye çalışanlar ne derse desin. Türkiye, 21. yüzyılın yükselen yıldızlarından biri olacak. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim.

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