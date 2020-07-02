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02 Temmuz 2020 Perşembe 12:28:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 12:28:00

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den barolara yönelik kanun teklifine ilişkin açıklama

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AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "CHP-HDP-İYİ Parti ittifakının engelleme çabalarına rağmen AK Parti Grubu ve Cumhur İttifakı olarak meslek örgütleri alanında devrim niteliğindeki bir dizi reformun ilk adımını hayata geçirmeye kararlıyız." dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "CHP-HDP-İYİ Parti ittifakının her türlü engelleme çabalarına ve dezenformasyon faaliyetlerine rağmen AK Parti Grubu ve Cumhur İttifakı olarak meslek örgütleri alanında devrim niteliğindeki bir dizi reformun bu ilk adımını hayata geçirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "tekçi, vesayetçi, köhnemiş ve antidemokratik statükoya son verecek, aşırılıkçılığa ve ayrılıkçılığa engel olacak" diye nitelediği Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Adalet Komisyonunda başlanacağını belirtti.

Daha çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü, temsilde adaleti güçlendirmeyi, mesleğin onur ve saygınlığını pekiştirmeyi hedefleyen tekliflerinin, çeşitli meslek kuruluşlarında gerçekleştirecekleri bir dizi demokratik reformun da ilk adımı olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Avukatlık mesleğindeki antidemokratik, ideolojik, yasakçı tekele son verecek, aşırılıkları dengeleyecek olan teklifimiz genç meslektaşlarımız için bir dizi avantajla birlikte kıyafet konusunda da ayrımcılığa son veren, demokratik ve özgürlükçü hükümler ihtiva etmekte. Baroların Türkiye Barolar Birliğinde daha eşitlikçi bir anlayışla temsilini öngören, büyükşehir barolarının Anadolu baroları üzerindeki tahakkümüne son verecek olan teklifimiz avukatlık mesleğinin onur ve saygınlığını daha da yukarılara çıkarmayı hedeflemekte. Statükonun yılmaz bekçileri CHP-HDP-İYİ Parti ittifakının her türlü engelleme çabalarına ve dezenformasyon faaliyetlerine rağmen AK Parti Grubu ve Cumhur İttifakı olarak meslek örgütleri alanında devrim niteliğindeki bir dizi reformun bu ilk adımını hayata geçirmeye kararlıyız."

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