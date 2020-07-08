AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Ayasofya açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Ayasofya ile ilgili çok önemli ifadeler kullandı. Kurtulmuş, Ayasofya'nın yargı süreci ve 15 Temmuz'da açılabilme ihtimalini değerlendirdi.

"AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASINI BEKLİYORUZ"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ BAŞARI İLE DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanlığı sistemi başarıyla devam ediyor. Eksikleri noksanları varsa uygulamaya bakılarak uygulamalarda düzenlemeye gidilebilir.

MUHALEFETE ANKET YANITI

Biz de kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. AK Parti en yakın siyasi rakibiyle arasında neredeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. Milletin büyük bir desteği söz konusudur. AK Parti'nin oy kaybı söz konusu değildir. Biz kendi dersimize çalışıyoruz.

KONGRE AÇIKLAMASI

2021 baharında ya da akışa göre kongremizi yaparız.