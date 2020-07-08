  • BIST
    119680
  • Dolar
    6,8681
  • Euro
    7,7578
  • Altın
    398,9380
İstanbul
20 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sivrice depreminden etkilenen Tunceli'de kesin hasar tespiti çalışmaları başladı
Arakan'da siviller "gelişigüzel" öldürüldü
Fernando Alonso Formula 1'e dönüyor
İsrail'in katliamları: 2 bin 158 Filistinli şehit oldu
Tecavüzle suçlanan İçişleri Bakanı Darmanin'i savundu
Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması
Bülent Turan: "'Sorulmadı" ifadesi külliyen yalan
Van'da batan teknenin yeri tespit edildi
MSB'den net mesaj: PKK-YPG'ye izin verilmeyecek
Atık metallerden insan portresi
Avusturya'dan Kovid-19 nedeniyle bazı AB üyesi ülkelere seyahat uyarısı
Libya Ulusal Petrol Kurumu, şartları yerine getirilirse Sidra Limanı'nda üretimi başlatabilir
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 4,5 milyonu aştı
Orta Doğu'da Kovid-19 vakalarında yaşanan artış ikinci dalga endişesine yol açıyor
Algı oyunu tutmadı! 4 ülke Türkiye'nin yanında yer aldı
Yukatel Denizlispor, 5 maçtır kazanamıyor
Nil Nehri'nde binlerce yıllık Mısır hakimiyeti sona erebilir
Karatay'a kötü haber!
RTÜK'ten İlhan Taşçı'ya net cevap!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ateşkes çağrısı yapanlar Trablus'u bombalıyor
Yağmur bulutları İstanbul semalarında
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Ayasofya açıklaması
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
ÖSYM 3 sınava başvuru yapamayan adaylar için yeni hak tanıyacak
08 Temmuz 2020 Çarşamba 14:07:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 14:17:00

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Ayasofya açıklaması

ABONE OL

Numan Kurtulmuş: (Ayasofya'nın 15 Temmuz'da açılma ihtimaline ilişkin) İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şuan yüksek yargıda olan bir iş İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Ayasofya ile ilgili çok önemli ifadeler kullandı. Kurtulmuş, Ayasofya'nın yargı süreci ve 15 Temmuz'da açılabilme ihtimalini değerlendirdi.

"AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASINI BEKLİYORUZ"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ BAŞARI İLE DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanlığı sistemi başarıyla devam ediyor. Eksikleri noksanları varsa uygulamaya bakılarak uygulamalarda düzenlemeye gidilebilir.

MUHALEFETE ANKET YANITI

Biz de kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. AK Parti en yakın siyasi rakibiyle arasında neredeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. Milletin büyük bir desteği söz konusudur. AK Parti'nin oy kaybı söz konusu değildir. Biz kendi dersimize çalışıyoruz.

KONGRE AÇIKLAMASI

2021 baharında ya da akışa göre kongremizi yaparız.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER