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28 Şubat 2022 Pazartesi 15:05:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 15:05:00

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 28 Şubat paylaşımı

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız!" ifadelerini yer verdi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabı Twitter'dan 28 Şubat darbesi ile ilgili paylaşımda bulundu. Numan Kurtulmuş, "28 Şubat'ı hatırlamak sadece tarihi bir hikâyeyi anlatmak değildir" dedi.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarının tamamı şu şekilde:

28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız! 28 Şubat'ı hatırlamak sadece tarihi bir hikâyeyi anlatmak değildir. 28 Şubat'ı hatırlamak sadece geçmişte yaşananlar üzerinden siyasal kamplaşmaları gündeme getirmek de değildir. 28 Şubat'ı hatırlamak sadece olaylar ve siyasal aktörleri tartışmak da değildir. 28 Şubat'ı hatırlamak; Türkiye'nin demokrasi mücadelesine sahip çıkmaktır. Milli iradenin üstünde hiçbir güç önünde boyun eğmemektir. Darbeler ve vesayet zihniyetini yok etmektir. 28 Şubat'ı hatırlamak; kazanmadıkları gelecekleri ellerinden alınan on binlerce gencin mücadelesine saygı duymaktır. "Savunan Adam"ı hayırla yad etmektir. 28 Şubat'ı hatırlamak; zalimlerin 1000 yıl süreceğini umdukları baskı ve zulmü ortadan kaldırıp onları tarihin çöplüğüne atan aziz milletimize derinden duyulan şükrandır. Bu millet hala o günlere özenenlere asla fırsat vermeyecektir.
Etiketler : NUMAN KURTULMUŞ 28 ŞUBAT unutmadık unutturmayacağız
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