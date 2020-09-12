AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 12 Eylül mesajı: Söz de karar da milletindir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 12 Eylül mesajı: Söz de karar da milletindir

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 40'ıncı yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi küresel emperyalizme teslim etmek için gerçekleştirilen 12 Eylül darbesini bir kez daha lanetliyorum. Milli iradeyi yok etmek isteyen vesayet odakları ve cuntacılar bundan böyle asla başarılı olamayacaklardır. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat zihniyeti 15 Temmuz destanı ile tarihe gömülmüştür. Söz de karar da milletindir."