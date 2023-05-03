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03 Mayıs 2023 Çarşamba 09:35:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 09:35:00

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 24 TV canlı yayınına konuk oluyor

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14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim için geri sayım başladı. AK Parti Genel Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Numan Kurtulmuş, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.

24 Seçim Özel'de 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak soracak, AK Parti Genel Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Numan Kurtulmuş 24 TV canlı yayınında cevaplayacak.

Seçime günler kala sahanın nabzı nasıl?

Muhalefetin vaatlerinin millette bir karşılığı var mı?

Terör örgütleri ile yan yana yürüyenlere seçmen hangi cevabı verecek?

Türkiye Yüzyılı vizyonu ile Cumhur İttifakı Türkiye'ye ne vadediyor?

AK Parti Genel Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Numan Kurtulmuş, son gelişmeleri 24 Seçim Özel'de anlatıyor.

24 Seçim Özel bu akşam saat 20.00'de 24 TV'de.

Etiketler : 24 Seçim Özel murat çicek numan kurtulmuş
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