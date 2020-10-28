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28 Ekim 2020 Çarşamba 00:11:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 00:16:00

Kurtulmuş'tan Macron ve Wilders'e tepki: Derdiniz anlaşılıyor

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Macron ve Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Wilders'e tepki göstererek "Derdiniz anlaşılıyor... Biliyorsunuz ki Hak üstündür ve O'na hiçbir güç üstünlük sağlayamaz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'e tepki göstererek "Derdiniz anlaşılıyor... Biliyorsunuz ki Hak üstündür ve O'na hiçbir güç üstünlük sağlayamaz. Biliyorsunuz ki İslam hidayet, barış, huzur ve esenlik kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 yıl rehine kaldığı Mali'de İslam'ı seçerek Meryem adını alan Sophie Petroni'nin adına Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben kaleme alınan bir mektubun içeriğinin konu edildiği fotoğraflı habere yer verdi.

Numan Kurtulmuş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ey Macron, Wilders ve benzerleri. Derdiniz anlaşılıyor... Biliyorsunuz ki Hak üstündür ve O'na hiçbir güç üstünlük sağlayamaz. Biliyorsunuz ki İslam hidayet, barış, huzur ve esenlik kaynağıdır."

Etiketler : numan kurtulmuş fransa macron wilders
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