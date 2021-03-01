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01 Mart 2021 Pazartesi 10:01:00 - Güncelleme:01 Mart 2021 Pazartesi 10:01:00

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan flaş açıklamalar: 4 maddeyi önemsiyoruz

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AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, partisinin yerel kongre sürecini tamamlamasının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, mart ayında gerçekleşecek büyük konre öncesi öne çıkacak mesajları paylaştı.

Yerel kongre sürecini tamamlayan AK Parti mart ayında gerçekleşecek büyük kongreye hazırlanıyor. AK Parti AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Hürriyet'e yeni sürece ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

AK Parti kadrolarında yüzde 70 oranında yenilenme ve gençleşme olduğunu belirten Kurtulmuş, yönetimde kadınların oranının arttığını söyledi. Kurtulmuş, AK Parti teşkilatlarındaki değişimi "Küresel lider Erdoğan'ın üzerindeki yükü alacak kadrolar" sözleriyle nitelendirdi.

Adalet ve ekonomi alanında iki reform paketi hazırlandığını hatırlatan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanımız kısa süre içinde açıklayacak. Muhtemelen mart ayı içinde..." diye konuştu.

Kurtulmuş, muhalefetin "19 yıldır iktidardasınız, hâlâ reform mu?" eleştirisini hatırlatan soruya şöyle yanıt verdi:

"İşte biz de bunu anlamıyoruz. AK Parti reformlarla gelen bir parti. Çok önemli reformlar yaptık. Vesayet düzenini kaldırdık. Kürtçe serbest kaldı. TRT'de Kürtçe yayın var. Asker-sivil yargı ayrımı kalktı. Başörtüsü öyle... Aslında reformcu bir parti 19 yıl sonra kendisinde reform yapma enerjisini bulamıyorsa, asıl eleştirilecek olan budur. Biz bu reform enerjisiyle devam ediyoruz, 19 yıl sonra yine reformları biz yapıyoruz."

4 MADDE ÖNE ÇIKACAK

Kurtulmuş, AK Parti'nin büyük kongre sonrası hangi mesajları öne çıkaracağı sorusu üzerine şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönem için AK Parti'nin özelliği olan 4 maddeyi önemsiyoruz.

1- Yerli ve milli olmak.

2- Toplumun tüm kesimlerini kucaklamak

3- Türkiye'yi geleceğe taşıyacak reformları yapmak.

4- Ve elbette demokrasinin daha da güçlenmesi."

Etiketler : numan kurtulmuş ak parti kongre
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