AK Parti'li Kurtulmuş'tan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'e tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'e tepki
Kaynak: AA
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, AB Konseyi Başkanı Michel'in açıklamalarına ilişkin tepki, "Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir." dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş. Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir.
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