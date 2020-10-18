AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, TÜGVA Ödül Töreni'nde konuştu

Kurtulmuş, video konferansla katıldığı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezinin düzenlediği ödül töreninde konuştu.

TÜGVA'nın her türlü çalışmalarında peşinen destekçi olduklarını ifade eden Kurtulmuş, "Çünkü bizim için nesillerimizi diriltmek, yeniden ayağa kaldırmaktan başka hiçbir çare yoktur. Türkiye’nin bunun dışında da hiçbir kurtuluşu yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin çok zor zamanlardan geçtiğini belirten Kurtulmuş, Necip Fazıl Kısakürek'in tabiriyle "Allah" demenin bile yasak olduğu dönemler yaşandığını, Ayasofya meselesiyle ilgili çocukluklarından, gençliklerinden itibaren nice güzel temenniler, rüyalar içerisinde nice zorluklardan geçtiklerini ifade etti.

"Bu memlekette milletin kendi kökleriyle buluşmasını önlemek için ne lazımsa onlar yapıldı. Türkiye’yi modernleştirmek adına mutlak manada 'Batıcı' hale getirmek için her türlü imkan seferber edildi." diyen Kurtulmuş, halkın üzerinde özellikle eğitim ve kültür alanında yapılan birtakım faaliyetlerle insanların üzerinde yenilgi psikolojisinin de zemininin hazırlandığını anlattı.

Kurtulmuş, "Ama şahsen şuna inanıyorum; bu zor dönemlerden Türkiye geçerek bugünlere geldi, çok kolay bu noktaya gelmedik. İnşallah önümüzde İslam medeniyetinin, büyük medeniyetimizin üçüncü büyük şahlanışını gerçekleştirecek olan nesil sizlersiniz." diye konuştu.