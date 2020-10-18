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18 Ekim 2020 Pazar 00:40:00 - Güncelleme:18 Ekim 2020 Pazar 00:40:00

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, TÜGVA Ödül Töreni'nde konuştu

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki faaliyetleriyle ilgili, "İnşallah şu anda bilinen ya da görünen rezervlerden çok daha güçlüsünü hem oralardan hem de Doğu Akdeniz'den çıkartacağız ve böylece Türkiye maddi olarak da ekonomik olarak da daha güçlü bir hale gelecektir." dedi.

Kurtulmuş, video konferansla katıldığı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezinin düzenlediği ödül töreninde konuştu.

TÜGVA'nın her türlü çalışmalarında peşinen destekçi olduklarını ifade eden Kurtulmuş, "Çünkü bizim için nesillerimizi diriltmek, yeniden ayağa kaldırmaktan başka hiçbir çare yoktur. Türkiye’nin bunun dışında da hiçbir kurtuluşu yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin çok zor zamanlardan geçtiğini belirten Kurtulmuş, Necip Fazıl Kısakürek'in tabiriyle "Allah" demenin bile yasak olduğu dönemler yaşandığını, Ayasofya meselesiyle ilgili çocukluklarından, gençliklerinden itibaren nice güzel temenniler, rüyalar içerisinde nice zorluklardan geçtiklerini ifade etti.

"Bu memlekette milletin kendi kökleriyle buluşmasını önlemek için ne lazımsa onlar yapıldı. Türkiye’yi modernleştirmek adına mutlak manada 'Batıcı' hale getirmek için her türlü imkan seferber edildi." diyen Kurtulmuş, halkın üzerinde özellikle eğitim ve kültür alanında yapılan birtakım faaliyetlerle insanların üzerinde yenilgi psikolojisinin de zemininin hazırlandığını anlattı.

Kurtulmuş, "Ama şahsen şuna inanıyorum; bu zor dönemlerden Türkiye geçerek bugünlere geldi, çok kolay bu noktaya gelmedik. İnşallah önümüzde İslam medeniyetinin, büyük medeniyetimizin üçüncü büyük şahlanışını gerçekleştirecek olan nesil sizlersiniz." diye konuştu.

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