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29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:09:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:09:00

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye dönemi başlıyor

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında 'Sözü güçlü, gücü tesirli' bir Türkiye'nin dönemi başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gayretle samimiyetle ve büyük fedakarlıklarla 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi için partilerinin her bir kademesinde çalışan dava arkadaşlarına şükranlarını sundu.

Elde edilen bu zafere katkı sunan Cumhur İttifakı'nın tüm fertlerine teşekkür eden Kurtulmuş, "Bir kere daha gördük ki aziz milletimiz güven ve istikrardan yana tercihini yapmış, güçlü ve büyük Türkiye ideali etrafında kenetlenerek Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını açmıştır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında 'Sözü güçlü, gücü tesirli' bir Türkiye'nin dönemi başlıyor. Aziz milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : numan kurtulmuş cumhurbaşkanı seçimi cumhur ittifakı
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