AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Perde arkasında ittifakları var

  • Bist 100
    90.787
  • Dolar
    5,9025
  • Euro
    6,6388
  • Altın
    254,5580
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Instagram depresyona soktu Instagram depresyona soktu
Dünyanın yarısı online Dünyanın yarısı online
Küresel internet yolda Küresel internet yolda
Adalet yerini buldu Adalet yerini buldu
Afetleri Google'dan öğreneceğiz Afetleri Google'dan öğreneceğiz
Düğününde Ronaldo yok Düğününde Ronaldo yok
Hindistan Ay yolcusu Hindistan Ay yolcusu
Doğal ağrı kesici ekinezya Doğal ağrı kesici ekinezya
Yaşlı çifte evlat zulmü Yaşlı çifte evlat zulmü
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye S-400 için net yanıt: Tükürdüğümüzü yalamayız Başkan Erdoğan'dan ABD'ye S-400 için net yanıt: Tükürdüğümüzü yalamayız
Balayında aşk pozu Balayında aşk pozu
Kitabı ön satışta! Talep patlaması bekliyor Kitabı ön satışta! Talep patlaması bekliyor
Sinan'a icra şoku Sinan'a icra şoku
Babalar günü sürprizi Babalar günü sürprizi
ABD Başkanı Trump: Han tam bir felaket ve daha da kötüye gidiyor ABD Başkanı Trump: Han tam bir felaket ve daha da kötüye gidiyor
Zuzana Caputova Slovakya’nın ilk kadın Cumhurbaşkanı oldu Zuzana Caputova Slovakya’nın ilk kadın Cumhurbaşkanı oldu
İcat çıkarana 200 bin lira  İcat çıkarana 200 bin lira 
Emekliye yüzde 6 zam Emekliye yüzde 6 zam
Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda
Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde 'Amanvermez Avni'ye yoğun ilgi Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde 'Amanvermez Avni'ye yoğun ilgi
FETÖ'den havalimanında suikast planı FETÖ'den havalimanında suikast planı
Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
Ham görüntüler daha vahim Ham görüntüler daha vahim

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Haziran 2019 22:39 | Cumartesi

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Perde arkasında ittifakları var

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "CHP'nin görünürde İYİ Parti ve HDP ile ittifakı var. Bir de perde arkasında ittifakları var. Bu ittifakın sahipleri bunları bir şekilde açıkça söylüyorlar." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen "7 Bölge 7 Renk Kültür ve Sanat Festivali Kayserililer Buluşması"na katıldı.

Burada konuşan Kurtulmuş, "31 Mart seçimlerinde, ne dümenler olduğunu hep beraber gördük. O seçimlerden sonra cümle alem bir araya gelerek niçin oyların yeniden sayıldığını eleştirdi. Ancak şunu anlatmamız lazım, demokrasi sadece sandıklara oy vermek değildir. Eğer bir şaibe varsa bunların üzerine gidilmesi de demokrasinin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Seçimin usulüne uygun bir şekilde yenilendiğini söyleyen Kurtulmuş, "Seçimlerde nasıl oyların bir şekilde değiştirildiğini en iyi CHP bilir. Sevgili gençler, dedelerinize, ninelerinize sorun. 1946 seçiminde Kayseri'de ne oldu bir anlatsınlar. Milletin verdiği oylarla Demokrat Parti'nin rahmetli Menderes'in hanesindeki oylar, açık oy, gizli tasnifle jandarma marifetiyle gidildi, kapalı kapılar ardında sayıldı ve Cumhuriyet Halk Fırkası sandıktan çıktı." diye konuştu.

AK Parti olarak aleni bir ittifakla seçime gittiklerini belirten Kurtulmuş, "Ama bir de karşımızda bir ittifak var. Bunları söyleyince kızıyorlar, bozuluyorlar. CHP'nin görünürde İYİ Parti ve HDP ile ittifakı var. Bir de perde arkasında ittifakları var. Bu ittifakın sahipleri bunları bir şekilde açıkça söylüyorlar." dedi. Kurtulmuş, FETÖ firarisi Emre Uslu'nun ve terör örgütü PKK yöneticilerinin Ekrem İmamoğlu'nu desteklediklerini açıklayan videoları izleterek, "Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Legal partilerle olan ittifaklara eyvallah. Çıkın televizyonlara 'Benim için PKK da FETÖ de eli kanlı terör örgütüdür. PKK'nın da FETÖ'nün de Allah belasını versin, benim adımı ağızlarına almasınlar' desin, der mi?" ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA VERDİĞİNİZ DESTEK ÇOK ANLAMLI"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, etkinlik sırasında Kurtulmuş'u telefonla arayarak alandaki vatandaşlara seslendi.

Yıldırım, "Mantı gününüzde aranızda olmayı çok arzu ederdim ancak başka bir program vesilesiyle olamadım. Hepinize afiyet olsun. Ancak mantının tamamını bitirmeyin ayın 24'üne bana da bir tabak bırakın. Yoksa kazasını yapmak zorunda kalırız. Başından beri şahsıma, Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek çok anlamlı. Benim üzüldüğüm şey İstanbul'da yaşayan 81 vilayetimizden gelen bütün hemşehrilerimizin oylarının yerini bulmamış olması ve tekrar sandığa gitmek zorunda kalmış olmamız. Keşke bu olmasaydı ancak CHP yeniden sayıma şiddetle karşı çıktı ve seçim tekrarı artık kaçınılmaz hale geldi." dedi.


(AA)

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye S-400 için net yanıt: Tükürdüğümüzü yalamayız
'ABD ekmek parası olmayan Yunanistan'ı neden silahlandırıyor?'
Milli savaş uçağı dünya sahnesine böyle çıkacak
İçişleri Bakanı Soylu: Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir
YKS'de kalp krizi geçiren Sercan Bolat hayatını kaybetti... Kahreden detay!
Rus savaş uzmanları geliştirdi: Uçakların sistemini bozuyor
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'ye iftira attı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Trump ölçüyü çoktan kaçırmıştır
Ümraniye’de dehşet evi! Cinayetin perde arkasında uyuşturucu çıktı
Meteorolojiden sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Genç futbolcuya menajer oyunu!
Rumların boru hattı hüsranı! Doğal gaz taşıma planları suya düştü
Devlet Bahçeli İstanbul'a Mehter Marşı ile giriş yaptı
Ornella Muti'ye Putin cezası!
Son dakika... PKK'ya darbe üstüne darbe! İşte Pençe'de son durum
'Montaj' olduğunu iddia etmişleri! Yeni görüntüler ortaya çıktı
60 yıllık eşini hayata böyle döndürmeye çalıştı... İşte Türkiye'yi ağlatan o görüntü
Denize batırılan yolcu uçağına dalış yapıldı
Türk polisi okulunu şaşıran öğrenci için harekete geçti! İşte o görüntüler...
Bosna Savaşında diri diri yakılan kurbanlar anıldı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ