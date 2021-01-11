AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, partisinin Çekmeköy 5. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kılıçdaroğlu; Bu memlekete demokrasi çoktan geldi. Demokrasi bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Bu ülkedeki demokrasi 27 Mayıs'ın paletleri arasından kurtarıldı. Bu ülkedeki demokrasi, idam sehpalarında rahmetli Menderes için akıtılan kanlı gözyaşlarıyla getirilen bir demokrasidir. Bu memleketteki demokrasi 12 Eylül darbecilerine karşı kazanılmış, 28 Şubat'ın palet şakırtılarını durduran millet iradesiyle kazanıldı." dedi.

AA'nın aktardığı habere göre, Kurtulmuş, Çekmeköy Nikah Sarayı'nda düzenlenen AK Parti Çekmeköy 5. Olağan İlçe Kongresi'nde partililere hitap etti.

2020'nin herkes için unutulmaz olduğunu dile getiren Kurtulmuş, geçen yılın kayıtlara her şeyin değiştiği bir dönem olarak geçeceğini, ekonomiden, eğitime, devlet yönetiminden şehirleşmeye kadar her alanda değişimlerin yaşandığı bir dönemi geride bıraktıklarını anlattı.

"Küresel ölçekte pandemiyle hatırlanacak bu 2020'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için hatırlanacak başka tarafları da var. Türkiye için 2020, önemli başarıların yaşandığı bir dönem olarak hatırlanacak." diyen Kurtulmuş, Türkiye'de 2020'nin Doğu Akdeniz faaliyetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütleriyle mücadelesinin hatırlanacağını dile getirdi.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Karabağ topraklarının Azerbaycanlı kardeşlerimizin üstün cesareti ve fedakarlığıyla kurtarılmasında Türkiye'nin çok önemli katkıları oldu. Cumhurbaşkanımız her platformda Azerbaycan'ın yanında yer aldı. İnşallah Karabağ, kıyamete kadar Müslüman Türk milletinin vatanı olacak. bir başka başarı kapalı tutulan Maraş'ın 'Cümle alem ne der?' diye kapalı tutulan Maraş'ın büyük bir cesaretle kayıtlara düşüldüğü bir yıl oldu. Bizim çocukluğumuzda bu milletin hemen hemen tamamına yakınının, bakmayın 3-5 tane zibidi 2020'nin en büyük kahırlarından birisi olarak kaydededursun. Milletimizin 99,9'unun gönlünde en büyük başarılardan biri olarak kaydedildi. Nedir o? Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıdır. İnşallah Ayasofya da kıyamete kadar bütün milletimize ve Müslümanlara açık olacak. Hatta Ayasofya başka dinlerden insanların da gelip ziyaret edecekleri tarihi bir yapı olarak bütün insanlığın hizmetinde olacak."

Türkiye'nin siyaset geçmişi ve demokrasi mücadelesinin çok zorlu süreçleri barındırdığını anımsatan Kurtulmuş, özellikle son dönemde Türkiye'nin büyük engellemelerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

17-25 Aralık darbe girişimi, 7 Şubat MİT krizi, Gezi Parkı odaklı eylemlerin bu süreçte yaşandığına dikkati çeken Kurtulmuş, şu şekilde konuştu:

"8 yılda belki belki 8 tane Türkiye'nin önünü kesme teşebbüsü oldu. Hepsini aşan sizsiniz. Hepsini elinin tersiyle kenara atan sizsiniz. 15 Temmuz darbecilerini tarihin çöplüğüne gömen sizsiniz. Bunu nasıl yapabildik? Bir davamız olduğu ve samimiyetle kenetlendiğimiz için. Beşeri planda milletten başka hiçbir güç tanımadığımız için, Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmediğimiz için bunları yapabildik."

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin büyük yürüyüşünü engellemek isteyenlerin her zaman var olacağını ifade ederek, engelleri aşarak kendi yollarında yürümeye devam edeceklerini ifade etti.

Dışarıdan rahatsızlık duyanların yanında ülke içinde AK Parti'nin yürüyüşünü engellemek isteyenlerin varlığına dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Onlarcasını sayabilirim. 2020'den sonra Cumhurbaşkanımız 2021'de güçlü bir reform iradesini ortaya koydu. 2021 siyasi, ekonomik ve hukuk anlamında reformlar yılı olacak. Tam da böyle bir ortamda adamın birisi kalkıyor, 'Başörtülü bir hakim benle alakalı bir karar verirse adaletle hükmedeceğini zannetmiyorum.' diyor. Biz bu kafayı tanıyoruz. Bu kafayı 27 Mayıs'tan, 12 Eylül'den, 28 Şubat'tan tanıyoruz."

Kurtulmuş, konuşmasında İlker Başbuğ'un 27 Mayıs darbesine ilişkin ifadelerine de değinerek, darbenin dünyanın en aşağılık eylemlerinden biri olduğunu kaydetti.

Darbe imalarda bulunanlara 15 Temmuz'u unutmamalarını söyleyen Kurtulmuş, milletin bu girişimlere karşı duruşunu gösterdiğini anlattı.

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu kabul edilir bir şey değildir. Hiçbir demokraside kabul edilebilir bir şey değildir. Kaldı ki bu zat 'Biz Türkiye'ye gerçekten demokrasiyi getireceğiz.' diyor. Kılıçdaroğlu; Bu memlekete demokrasi çoktan geldi. Demokrasi bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Bu ülkedeki demokrasi 27 Mayıs'ın paletleri arasından kurtarıldı. Bu ülkedeki demokrasi, idam sehpalarında rahmetli Menderes için akıtılan kanlı gözyaşlarıyla getirilen bir demokrasidir. Bu memleketteki demokrasi 12 Eylül darbecilerine karşı kazanılmış, 28 Şubat'ın palet şakırtılarını durduran millet iradesiyle kazanıldı. En sonunda 27 Nisan'da Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının iradesiyle ters yüz edilen o darbeci zihniyete karşı verilmiş bir mücadeledir. En sonunda da 15 Temmuz gecesi 'Ya Allah ya Bismillah, Allah-u ekber' nidalarıyla yeniden bedeli ödenmiş, hakiki bir demokrasidir."

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise ilçede yönetimi devralacak ekibe başarılar diledi. AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu dile getiren Demiröz, şu şekilde konuştu:

"Bu ülkeyi yönetmek bizim boynumuzun borcu. Türkiye'yi AK Parti ve AK Parti kadroları yönetecektir. Kim ne derse desin, AK Parti ekonomide, siyasette, hukukta her zaman reformlar yapmıştır ve bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Dünyada 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacak 3 ülkeden biriyiz. Hiç sağa sola kulak asmayın, yapanlar yurt dışından her türlü siyasi ve ekonomik saldırıyı yapıyorlar."

Demiröz, seçimlerin teşkilatlarla kazanıldığını aktararak, AK Parti'nin 2023'te Başkan Erdoğan'ı daha yüksek bir oranla yeniden Cumhurbaşkanı seçeceklerini söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da 2023 ve 2024'teki seçimlerde AK Parti yine başarılı olacağını dile getirerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden AK Parti adayının kazanacağını kaydetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreler için hazırlanmış video mesajının gösterildiği kongrede, divan heyeti belirlendikten sonra raporlar okunarak delegelerin oylamasına sunuldu. Raporların kabul edilmesinin ardından, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı'nı belirlemek için seçime gidildi.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Nurettin Canikli, AK Parti milletvekilleri, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da katıldı.