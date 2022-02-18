Numan Kurtulmuş STK temsilcileriyle buluştu

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18 Şubat 2022 Cuma 23:30:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 23:30:00

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: En büyük başarımız vesayetlerle mücadeledir

Kaynak: AKSAM

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te STK temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, "Bizim en büyük başarımız vesayetlerle mücadelede başarılı olmaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bizim en büyük başarımız vesayetlerle mücadelede başarılı olmaktır." dedi.

AA'nın haberine göre, Şehitkamil ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda STK temsilcileriyle bir araya gelen Kurtulmuş, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin önünde 2023 ve 2024 sürecinin bulunduğuna işaret etti.

Türkiye ve dünyanın içinden geçmekte olduğu zor bir dönem yaşandığını ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye bu dönemde yüz akıyla daha büyük başarılara imza atacak. Türkiye'nin önü açık şekilde daha güçlü hale gelmesine hep beraber katkıda bulunacağız. Her alanda güçlü Türkiye'yi kurmak için her birimiz nerde olursak olalım mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'de 20 yıldır devam eden AK Parti iktidarının birçok çalışmaya imza attığını dile getirdi.

Türkiye'nin sanayileşmesinde, kendi kendine yeterli olmasında, güçlü bir ülke haline gelmesinde önüne engellerin çıkarıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

Kurtulmuş, bu açıdan bakıldığında AK Parti'nin esasında üç temel başarısının yaptığı bütün başarılarının üstünde olduğunu altını çizdi.

Bunlardan birinin vesayetlerle mücadele olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

Kurtulmuş, Türkiye'de çok büyük eş zamanlı demokratik reformların gerçekleştiğini de anlatarak, vesayetlerle mücadelenin ardından ekonomiyle birlikte demokratik reformların yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'de özgüven inşasının yapıldığından da bahseden Kurtulmuş, "Bu milletin çocukları, 20 sene önce 'biz kendi roketimizi yapabilir miyiz?' denseydi, 'biz piyade tüfeğimizi bile yapamıyoruz ne roketi yapacağız' diye büyük bir içe kapanık ve özgüven kaybı içerisinde konuşurdu. Şimdi ufacık çocuklara 'roket yapabilir misin?' diye sorduğumuzda 'yaparım' diyor. Her türlü teknolojik gelişmeyi yapabileceğine inanan, Türkiye'nin bütün bunlarda Türkiye'nin en iyi olduğunu inanan yepyeni bir nesil ortaya çıkmış oldu. Bu özgüven inşası gerçekten en önemli 3. kazanımımızdır." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer, Ali Şahin, Mehmet Sait Kiraz, Derya Bakbak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

Etiketler : AK Parti Gaziantep Numan kurtulmuş STK
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