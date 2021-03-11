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11 Mart 2021 Perşembe 14:03:00 - Güncelleme:11 Mart 2021 Perşembe 14:03:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Seçim barajı yüzde 5 yada yüzde 7 olabilir

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim barajının yüzde 5 ya da yüzde 7 olabileceğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı seçim barajına yönelik, "Barajı makul bir orana çekmek gündemde yani yüzde 5 ya da 7 olabilir. Görüşmeler sürüyor." açıklamasında bulundu.

Yazıcı, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

İşte Yazıcı'nın açıklamalarından satır başları:

Barajı geçen hazine yardımı alacak. Hazine yardımı kesilebilir seçeneği olabilir.

Parti kapatmak anayasal bir düzenlemedir.

Yeni kurulan partilerin seçime girilebilmesi düzenlemesini sadeleştiriyoruz.

Mecliste grup olup olmaması seçime girmelerinde bir şart olmayacak önemli olan örgütlenmedir. Buradaki şartı da bir yıldan 6 aya çekebiliriz. Aslında kolaylaştırmış oluyoruz.

MİLLETVEKİLİ TRANSFERİ DÜZENLENECEK Mİ?

Seçildiğin partinden bir başka partiye geçmek 1995 kadar milletvekilliğin düşmesine neden oluyordu. Bu yeniden gündeme gelebilir ancak referandum gerektirir. Diğer partilerle de tabi ki konuşmak gerekiyor.

SEÇİM SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Seçim sisteminde vekillerin seçmene taklaştırılması gerektiğini vurgulayan Yazıcı şunları söyledi:

"Türkiye seçim çevrelerini en fazla 3'e ayırıyor. Bir seçim çevresinde 30'dan fazla milletvekili var. Vekilleri seçmene yaklaştırmak lazım. Seçmeni de vekilleri tanır hale getirmek gerekir. Buna en yakın dar bölge olabilir ama sorun da üretmeye yakın gözüküyor. Daraltılmış sistemin daha uygun olduğunu düşünüyoruz. 5'li ve 7'li şeklinde düşünüyoruz. Vekili seçmene yaklaştırıyoruz, mesafeleri kısaltıyoruz. Millet kime oy verdiğini bilecek ki onu sorgulasın. Daha sonraki seçimde hesap sorsun. Seçim sistemine dokunmadan, daraltılmış bölge yöntemini düşünüyoruz."

FEZLEKELER MECLİS GÜNDEMİNDE

Dokunulmazlık fezlekelerinin Meclis'te titizlikle incelendiğini ifade eden Yazıcı, "Bu konuda bir çalışmamız yok, doğru olan da bu. Milletvekilleri özgür iradeleriyle buna karar verecektir. Şu partinin dosyalarını böyle yapalım gibi bir bakışımız yok. Arkadaşlarımız her dosyaları bağlantılarını da dikkat almak suretiyle kararlarını vereceklerdir diye düşünüyorum." diye konuştu.

Etiketler : seçim barajı ak parti hayati yazıcı
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