Hayati Yazıcı'dan çarpıcı açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili darbe imalı bildiri yayımlayan emekli 103 amirale yönelik 24 TV'de açıklamalarda bulundu.

Yazıcı şu açıklamalarda bulundu:

Bu açıklamaya bildiri deniliyor ancak bence bu bir muhtıra. Konumu ve hitap tarzı itibariyle, altında imzası olanların kimlikleri itibariyle buna bir muhtıra diyebiliriz.

"TÜM PARTİLERİN TEPKİ KOYMALARI GEREKİR"

Tüm partilerin bu muhtıraya karşı topyekün açık ve net bir tepki ortaya koymaları gerekir. Bu ortak tepki Türkiye'nin bir kazancı olur.