  • BIST
    1430.19
  • Dolar
    8,1553
  • Euro
    9,5848
  • Altın
    454,1250
İstanbul
5 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Soylu'dan bildiri açıklaması: Sabrımızı zorlamasınlar
Hayati Yazıcı'dan çarpıcı açıklamalar
Komşudan "Süveyş Kanalı" hamlesi: Alternatif rota gündemde
MSB'den çok sert "bildiri" çıkışı
Bakan Koca aşılamanın etkisini rakamlarla açıkladı
MHP lideri Bahçeli darbe imalı bildiriye sosyal medyadan tepki gösterdi
Türk SİHA'ları Çin'in en güçlü rakibi!
103 emekli amiralin bildirisi hakkında soruşturma başlatıldı
İHA ile saniye saniye görüntülendi: Yunan gemisine Türk Sahil Güvenlik'ten müdahale
Ürdün ordusundan İsrail'e 'durum kontrol altında' mesajı
Kovid-19'da servetlerine servet kattılar! Tam 4 trilyon dolar
Savaş rüzgarları esiyor! Gerilim gittikçe artıyor
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan skandal bildiriye destek
Mavi kalmadı, İstanbul ikinci
Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbullular dikkat!
O benim babam değil!
Doktorun bir sözü hayatını değiştirdi
Kanatsız koruyucu melekler
Bakkalda mini kütüphane
130 bin TL bulunmazsa ayağı kesilecek
Kanser hastalarına 'CAR-T hücre' müjdesi
Evlilik aşkı öldürmüyor
Sezona hazırlık
Sabah bayıldı akşam birinci oldu
04 Nisan 2021 Pazar 15:50:00 - Güncelleme:04 Nisan 2021 Pazar 15:50:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Organize bir çalışma, muhtıra girişimidir

ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili darbe imalı bir bildiri yayımlayan emekli 103 amirale yönelik, "Organize bir çalışma, muhtıra girişimidir" açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili darbe imalı bildiri yayımlayan emekli 103 amirale yönelik 24 TV'de açıklamalarda bulundu.

Yazıcı şu açıklamalarda bulundu:

Bu açıklamaya bildiri deniliyor ancak bence bu bir muhtıra. Konumu ve hitap tarzı itibariyle, altında imzası olanların kimlikleri itibariyle buna bir muhtıra diyebiliriz.

"TÜM PARTİLERİN TEPKİ KOYMALARI GEREKİR"

Tüm partilerin bu muhtıraya karşı topyekün açık ve net bir tepki ortaya koymaları gerekir. Bu ortak tepki Türkiye'nin bir kazancı olur.

Etiketler : Hayati Yazıcı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi
10 yıllık evlilik bitti

10 yıllık evlilik bitti
İlk yaş mutluluğu

İlk yaş mutluluğu
Babasına benziyor

Babasına benziyor
Hülya var mimikleri yok!

Hülya var mimikleri yok!
Keşke ödülü babam da görseydi

Keşke ödülü babam da görseydi
Darüşşafaka için söylediler

Darüşşafaka için söylediler
Proje detayları gizli

Proje detayları gizli
Ormana taşınıyor

Ormana taşınıyor
Güzellik merkezine saldırı

Güzellik merkezine saldırı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER