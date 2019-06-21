  • Bist 100
    94.022
  • Dolar
    5,8169
  • Euro
    6,6153
  • Altın
    261,4356
İstanbul
24 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Nefes kesen final serisi son buldu! Şampiyon Anadolu Efes Nefes kesen final serisi son buldu! Şampiyon Anadolu Efes
Demet Şener, iş adamı Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi Demet Şener, iş adamı Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi
Beşiktaş, Cyle Larin'i Belçika'ya kiraladı Beşiktaş, Cyle Larin'i Belçika'ya kiraladı
BM'den İtalya'ya 'düzensiz göçmenleri karaya çıkar' çağrısı BM'den İtalya'ya 'düzensiz göçmenleri karaya çıkar' çağrısı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması
Başkan açıkladı! 'Beşiktaş ile görüştü' Başkan açıkladı! 'Beşiktaş ile görüştü'
Üzerinde oynadıkları traktör devrildi, Enes öldü, Ada yaralandı Üzerinde oynadıkları traktör devrildi, Enes öldü, Ada yaralandı
Başkan Erdoğan'dan 23 Haziran çağrısı: İstanbullu hemşehrilerim muhakkak sandığa gitmelidir Başkan Erdoğan'dan 23 Haziran çağrısı: İstanbullu hemşehrilerim muhakkak sandığa gitmelidir
"Yüzyılın Anlaşması planına ortak olan devletler haindir" "Yüzyılın Anlaşması planına ortak olan devletler haindir"
KKTC hükümeti Maraş bölgesinde envanter çalışması yapacak KKTC hükümeti Maraş bölgesinde envanter çalışması yapacak
Türkiye'den Bağdat'taki cami saldırısına kınama Türkiye'den Bağdat'taki cami saldırısına kınama
İsrail Gazze sınırında 39 Filistinliyi yaraladı İsrail Gazze sınırında 39 Filistinliyi yaraladı
'Huzurun tekrar ortadan kaldırılmasına müsaade etmeyelim' 'Huzurun tekrar ortadan kaldırılmasına müsaade etmeyelim'
Meteoroloji'den son dakika açıklama: İç Anadolu'da kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji'den son dakika açıklama: İç Anadolu'da kuvvetli yağış bekleniyor
Nuri Şahin: Türk futboluna katkıda bulunmak istiyorum Nuri Şahin: Türk futboluna katkıda bulunmak istiyorum
Yavuz, Çanakkale Boğazından geçti Yavuz, Çanakkale Boğazından geçti
Son Dakika: ABD, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı... Son Dakika: ABD, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı...
'Gün, küçük siyasi kavgaların tartışma ortamında zaman yitirme günü değil' 'Gün, küçük siyasi kavgaların tartışma ortamında zaman yitirme günü değil'
AK Parti'den Saadet Partisi'ne sürpriz ziyaret! AK Parti'den Saadet Partisi'ne sürpriz ziyaret!
Abdülhamid'in çizdirdiği 'özel harita' ilgi görüyor Abdülhamid'in çizdirdiği 'özel harita' ilgi görüyor
Konya'da uyuşturucu imalatı yapılan villaya operasyon Konya'da uyuşturucu imalatı yapılan villaya operasyon
Galatasaray, Dursun Özbek'e karşı dava açmaya hazırlanıyor Galatasaray, Dursun Özbek'e karşı dava açmaya hazırlanıyor
Denizli'de öğretmenler ve çocukları taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı Denizli'de öğretmenler ve çocukları taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı
Ergenekon Davası eski üye hakimi Çalmuk'un FETÖ üyeliği davasında tahliye talebine reddeddildi Ergenekon Davası eski üye hakimi Çalmuk'un FETÖ üyeliği davasında tahliye talebine reddeddildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Haziran 2019 20:47 | Cuma

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 23 Haziran'da usulsüzlüklerin, kanunsuzlukların ve seçim yolsuzluklarının söz konusu olmadığı bir seçim yaşanmasını diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'den yaptığı açıklamada, İstanbul'un 23 Haziran'da sandık başında olacağını hatırlatarak, "31 Mart'ta yaşanılan usulsüzlüklerin, kanunsuzlukların ve seçim yolsuzluklarının söz konusu olmadığı bir seçim yaşanmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

31 Mart'ta yaşanan seçime değinen Yavuz, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz ki 31 Mart'ta yaşanılanlarla ilgili; YSK sorumlularla ilgili suç duyurularında bulunulmasına karar vermişti, YSK, 13 ilçe seçim kurulu müdürünün yerini değiştirmişti, HSK, ilgili seçim kurulu başkanlarıyla ilgili inceleme izni vermişti. Bu sefer, yani 23 Haziran günü, bütün görevlilerimiz (sandık ve seçim kurulu görevlileri) herhangi bir usulsüzlük, kanunsuzluk ve seçim yolsuzluğu oluşmaması açısından olağanüstü düzeyde dikkatli davranacaklardır. Sandıklarda herhangi bir usulsüzlük görüldüğünde derhal müdahale edilecek, müşahitlerimiz, gerektiğinde ilgili okulda bulunan parti hukukçumuzdan da yardım almak suretiyle, şikayetini kayda geçirip alındı belgesi alacak,ayrıca durumu derhal İl ve İlçe SKM'ye de bildireceklerdir. Kanunsuzluk ve yolsuzluk halinde suç duyurularımıza esas teşkil etmek üzere tutanak tutulacak olup hiç kimsenin yaptığı yolsuzluğun yanına kar kalmaması açısından, gereken adımlar anında ve çok etkili bir şekilde atılmış olacaktır."

Başta Sandık Kurulu Başkanı olmak üzere tüm sorumluların Seçim Kurulu Başkanı, müdürü ve diğer seçim kurulu görevlilerinin, görevlerini adil, tarafsız ve dürüst bir şekilde yerine getirmeleri en büyük arzuları olduğunu kaydeden Yavuz, "AK Parti Seçim görevlilerinin ise seçimin her anını yüksek bir motivasyon ve titizlikle takip etmelerini, gerektiğinde müdahale edip itirazda bulunmalarını, bu itirazları kayda geçirmelerini ve durumdan İl ve İlçe SKM'lerini haberdar etmelerini istiyoruz. AK Parti olarak diyoruz ki; demokrasi kazansın, hukuk kazansın, İstanbul kazansın... İstiyoruz ki İstanbul, proje insanı, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı Binali Yıldırım Bey ile daha da gelişsin ve güzelleşsin. Gayret bizden tevfik Allah'tandır. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerine yer verdi.

(AA)

Başkan Erdoğan'dan 23 Haziran çağrısı:
ABD, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı...
Demet Şener, iş adamı Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi
Nefes kesen final serisi son buldu! Şampiyon Anadolu Efes
'Huzurun tekrar ortadan kaldırılmasına müsaade etmeyelim'
Yavuz, Çanakkale Boğazından geçti
İç Anadolu'da kuvvetli yağış bekleniyor
Beşiktaş, Cyle Larin'i Belçika'ya kiraladı
Bahçeli'den teröritsbaşının mektubu hakkında flaş açıklama
Mossad, Türkiye'yi izliyor!
Son dakika... Trump flaş açıklama: İran'a saldırıyı durdurdum çünkü...
Sekizinci 'uçan kale' A400M Atlas TSK envanterine girdi
Binlerce sözleşmeliye atama müjdesi! Zorunlu çalışma süresi düşürüldü
Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiriyor... Yıldırım'dan tapu müjdesi!
İstanbul’da iptal edilen seçim 23 Haziran’da yenileniyor
Emekliye 333 lira zam! Milyonların beklediği Temmuz zammı şekilleniyor
Binali Yıldırım yine kırdı geçirdi
Çipras'tan son dakika Türkiye açıklaması
Dünya konuşuyor! İran görüntüleri yayınladı
Mezarlıktaki kaplumbağaların sırrı çözüldü
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ