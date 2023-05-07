AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1343'üncü gününde sürüyor.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Karaaslan beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve evlatları için oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti, onlarla görüştü.

Karaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır annelerinin burada sadece bir eyleme imza atmadıklarını, tarihi bir duruş da sergilediğini söyledi.

Diyarbakır annelerinin gösterdiği duruşun terörle mücadele noktasındaki önemine değinen Karaaslan, şöyle devam etti:

"Diyarbakır anneleri olarak burada sembolleşen, Türkiye'nin dört bir yanında bu acıyı çekmiş, evlatlarının hasretiyle yanan annelerin aslında sessiz çığlığının adıdır. Bu çığlık duymak isteyen herkes tarafından duyuldu. Bir tek duymak istemeyenler tarafından duyulmadı. Buraya gelip, siyasi parti çalışmaları yapıp, bu anneleri ziyaret etmeyenlerin, onların halini hatırını sormayanların ve acılarına ortak olmayanların da bugün milletimizin nezdinde ne duruma düştüğünü hepimiz görüyoruz. Diyarbakır annelerinin siyaset ötesinde bir konumu olduğuna inanıyoruz."

14 Mayıs'taki seçimlerin önemine işaret eden Karaaslan, o günün aynı zamanda Anneler Günü olduğunu vurguladı.

Karaaslan, bugün de tüm dünyaya meydan okuyan annelerle bir araya geldiğini ifade ederek, "Anneler kendi evlatları ve hayatları çalınan evlatlar için buradalar. Gösterdikleri adresin önündeyiz. Burada kepenk kapatılmış durumda. Bu anneler kepenklerini kapattırdı. Yıllarca onlar esnafımızın kepenklerini kapatarak huzur ikliminin aksine çok farklı bir korku iklimi oluşturmak isteseler de Diyarbakır buna asla izin vermedi." diye konuştu.

Bölgede geçmişte yaşanan sıkıntılara değinen Karaaslan, o süreçte eğitim hakkından uzak kalan, şehrini terk etmek zorunda kalan, birçok imkanı hayata geçiremeyen evlatların mağduriyet yaşadığını aktardı.

"ASIL OLAN ANADOLU TOPRAKLARININ, İNSANLARIN VE ANNELERİN NE SÖYLEDİĞİDİR"



Karaaslan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük devlet olarak hem güvenlik güçlerimizin vermiş olduğu mücadele ve aynı zamanda da bütün insanlarımızın sahip çıkmasıyla huzur iklimini şehirlerimizde hakim kıldık. Bundan geriye dönüş yok. Diyarbakır annelerimizin evlatları için vermiş olduğu mücadele çok saygıdeğer bir mücadele. Sözü geldiğinde, çocuk, insan ve kadın haklarından, barıştan, özgürlükten, demokrasiden bahsedenlerin bugün buraya gelerek, bu fotoğraflara ve annelerin gözünün içine bakarak söylemelerini bekleriz. Annelerimizin her zaman yanındayız. Onların evlatlarıyla kavuşacaklarını umut ediyoruz."

Karaaslan, 14 Mayıs seçimlerinin ardından ülke olarak hiç duraksamadan mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.

"Kim kiminle iş birliği yaparsa yapsın, kim oy uğruna birbirine bir takım makamları ve mevkileri paylaştırırsa paylaştırsın kim birbirine destek açıklamaları yaparsa yapsın asıl olan Anadolu topraklarının, insanların ve annelerin ne söylediğidir." diyen Karaaslan, ülke için bundan sonraki dönemin de hayırlara vesile olmasını diledi.