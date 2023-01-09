09 Ocak 2023 Pazartesi 15:09:00 - Güncelleme:09 Ocak 2023 Pazartesi 15:09:00
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir duyurdu: Bayram sonrası seçime gidilebilir
2023 seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bayram sonrası seçime gidilebilir" dedi.
2023 seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bayram sonrası seçime gidilebilir" dedi.
Ayrıntılar birazdan...
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