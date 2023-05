AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş 24 TV'ye açıklamalarda bulunuyor

24 Seçim Özel'de 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak soruyor, AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili adayı Numan Kurtulmuş 24 TV canlı yayınında cevaplıyor.



İşte Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamaların detayları;



SAHANIN NABZI NASIL?

14 Mayıs'taki seçime enteresan bir atmosferde girdiklerini kaydeden Kurtulmuş, "Maalesef 6 Şubat'taki depremin ağır yaralarını bir yandan sarmakla meşguldük bütün Türkiye olarak. Gündemin bir numaralı maddesi ve gerçekten herkesi 85 milyonu etkileyen büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldık. Onun vermiş olduğu, vatandaşımızda biraz siyasete uzak ya da siyasi tartışmalarla çok meşgul olunmayan bir gündem vardı. Dikkat ederseniz başından itibaren de önceliğimiz depremin yaralarının sarılması oldu. Ramazan boyunca da deprem bölgesindeki yurttaşlarımızın bir yandan barınma ihtiyaçlarının karşılanması bir yandan günlük ihtiyaçlarının karşılanması toplu iftarlarla vesaire, tam manasıyla bir yaraları sarma şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırma süreci içerisindeydik. Bayramla birlikte de tam seçim atmosferine aslında bayramdan sonra girmiş olduk.

DEPREM BÖLGESİNDE SEÇİM ATMOSFERİ

Yani o süre içerisinde evet bir seçim kampanyası vardı. Onu da şöyle söyledik büyük bir deprem var büyük bir yıkıntı var 50 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Şehirlerimiz tabiri caizse baştan sona yok oldu. 11 ilimiz bundan çok ciddi şekilde etkilendi ama sonuçta hayat doğal akışı içerisinde seyrediyor. Bir taraftan yaraları sarıyoruz, şehirlerimizin imarıyla ilgili projelerimizi ortaya koyuyoruz. Kalıcı konutların temel atma törenlerini yapıyoruz. Onların tekrar bitenlerin vatandaşlara teslim edilmesiyle ilgili çalışmaları yapıyoruz. Ama diğer yandan da seçim var. Nasıl her bir fert hayatın akışı içerisindeki rutin işleri yapıyorsa Türkiye demokrasisinin temel görevlerinden birisi de belli sürelerde seçime gitmektir. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimini gerçekleştirmektir. Dolayısıyla seçim atmosferinin tam ısındığı hava Ramazanın ortasından sonra başladı bayramla birlikte de iyice bir seçim kampanyası havası bütün Türkiye'de de İstanbul'da da bu seçim sürekli bir şekilde artan bir ivme ile kampanyalar devam etmeye başladı. Cumhurbaşkanımızın aylar öncesinden başlayarak seçim kampanyası değil ama vatandaşlarımızın gönüllerine dokunarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmek için bütün kamuyu seferber etti. İl ziyaretleri oldu. Bazı il ve ilçelere 3-4 kez gittiği oldu. Bunların devam ediyor olmasının üzerine bir de seçim kampanyası işte bugün de iki ilimizde miting oldu. Dolayısıyla seçim gayet güzel bir şekilde demokratik standartları yüksek bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Ümit ediyorum ki kalan 11 gün içerisinde de problemsiz sıkıntısız bir şekilde seçim kampanyasını bitirir ve çok başarılı bir seçim sonucu elde edilmiş olur." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ NE DİYOR, NE İSTİYOR?

Kurtulmuş, "Biz sadece kampanya sırasında ortaya çıkan bir siyasi kadro değiliz. Diyelim şimdi 14 Mayıs bitecek Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız yeniden Cumhurbaşkanı, AK Parti açık ara meclisin birinci partisi olacak, Cumhur İttifakı birinci ittifak olacak. Bir iki gün böyle bir yenilenme olur ama ondan sonra yeni seçim hazırlıkları olacak. Bunu rutin olarak alışmış olan bir siyasi geleneğimiz var. Bu geleneğin içerisinden geliyoruz. Sürekli halkın içerisinde olduk. En zor zamanlarda halkın içerisinde olduk. Korona dönemi zamanı hatırlayın. Hayat pahalılığının olduğu günleri hatırlayın, hepsinden önemlisi fiyat belirsizliklerinin olduğu günlerde dahil vatandaşlarımızın yanında olduk dertlerini dinledik. Muhalif partiler bize kızdılar. Dedik ki insan sevdiğine söylenir, umut ettiğine söylenir. O en zor şartlarda dahil vatandaşlarımız bir şey söylüyorsa bizden bir şey beklediği için söylüyordu. Rabbim bir daha böyle bir felaket göstermesin depremden sonraki süreçte de vatandaşlarımızın bazı tepkileri oldu ama şunu gördüler hemen ilk andan itibaren kamu tüm kurum ve kuruluşlarıyla oradaydı sivil toplum oradaydı belediyelerimiz oradaydı sahanın her yerindeydi. Hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün kuruluşlarımız vatandaşlarımıza yardım yaptı ve daha önemlisi ülkenin lideri Cumhurbaşkanı depremin ikinci üçüncü günü Adıyaman ve Maraş'taydık. Evet büyük bir yıkıntı var ama bunu yaparsa yine Erdoğan yapacak AK Parti yapacak. Belki eleştiriler barındırıyor olsa bile yegâne umudun, ümidin, yapabilirlik kapasitesinin, kabiliyetin bizim tarafta olduğunu milletimiz söylüyor. Bunu biz sahada her gün görüyoruz. Her gün üst üste koyarak giden yukarı doğru bir başarı grafiğini görüyoruz sahada. Bu kamuoyu araştırmalarına da yansıyor.

Zannediyorum ki son 10 günde bu anlamda da bu bizim daha çok derlenip toparlanan, sahada sorunları çözen tavrımızın çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. En az bunun kadar önemli olan bir başka konu da karşımızdaki ittifakın ortak bir fikir etrafında bütünleşmemiş olması, eskilerin tabiri ile bir fikri müdiri olmaması, yani bir paradigma etrafında konuşuyor olmaması, memleket meselelerinde hemen hemen hepsinde farklı fikirlerde olması, tabi bir de son günlerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya çıkmasıyla birlikte HDP'nin Kandil'in ve FETÖ diliyle konuşanların da açıktan Kılıçdaroğlu'na destek vermeleri bu anlamda vatandaşlarımıza ne oluyor dedirtiyor ve Sayın Erdoğan'a ve AK Parti'ye sahip çıkma duygusunu yükseltiyor." şeklinde konuştu.

MUHALEFET, PKK AÇIK İŞ BİRLİĞİ

AK Parti'li Kurtulmuş, "Biz başından itibaren şu tespiti yaptık daha karşı tarafın adayı belli değilken bile. Orada hep şunu söyledik. Bu aslında işbirliğinin açık ittifakın gizli olduğu bir ittifaktır. Uzun süre adayın ismini belli edene kadar hepsi şunu söyledi 'Valla billa HDP ile işbirliği yapmıyoruz', hatta kendim Meclis'te bulunduğum oturumlarda şunu duyduğumu hatırlıyorum, HDP'li vekiller onlara dedi ki bu sıralarda oturuyorsanız bizim sayemizde oturuyorsunuz dediler. Ben en az birkaç TV programında şunu söylediğimi hatırlıyorum. HDP'nin oylarını almadan karşı tarafın çıkaracağı bir adayın Cumhurbaşkanlığı yarışının ortağı dahi olması mümkün değil. Matematik denklem var. Başlangıçta dolayısıyla kendi taraftarlarına hem CHP hem İP için söylüyorum onları çok fazla kızdırmamak küstürmemek için CHP'nin kendisini Kemalist, ulusalcı, vatansever tanımlayan tabanı ile İP'in kendisini milletçi gören kesimleri onları küstürmemek için bu ittifakı gizlediler. Ama iş birliği açıktı. Nerden biliyoruz İstanbul ve Ankara büyükşehir seçimlerinde görüyoruz. Orada çok açık bir işbirliği içerisinde oldular orada dahi biz HDP ile işbirliği yapıyoruz diyemediler. Aday ortaya çıktıktan sonra artık öyle bir seçim atmosfere girildi ki bu üzeri kapatılmış ortaklığın üstündeki örtünün kaldırılmak mecburiyeti vardı. Onlar için vardı bu mecburiyet. O mecburiyet dolayısıyla kaldırdılar örtüyü şimdi aleni beyan görünen açık bir ittifakı işbirliğini ortaya koymak zorundalar ve bu şekilde hareket ediyorlar. Böyle olunca da dünkü Van mitinginde yapılanlar CHP'li yöneticilerin eşlerinin zafer işareti yapması, aynı şekilde yollarda kana kan Öcalan sloganlarının atılması." dedi.

MİLLET İTTİFAKI - HDP İŞ BİRLİĞİ

CHP'nin ve İP'in kendi seçmenini rencide ettiğini ifade eden Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Gerçekten bu anlamda CHP'nin ve İP'in seçmenini de rencide ediyor, ürkütüyor. Bunların tehlikeli konular olduğunun altını çizmek lazım. Bu ittifak daha açık daha görünür olmak mecburiyetinde. Çünkü meydanlarda miting yapacaklar. İzmir, Batman, Diyarbakır, Van mitinginde oraya gelenlerin içerisinde CHP'liler olacak evet ama HDP'lilerin de olacağı aşikardır. Onlar zaten kendilerini artık gizlemiyorlar. Alenen kendi siyasal taleplerini tam da seçim öncesinde bir siyasi pazarlık olarak görüyorlar. Bunlardan bir tanesi de özerklik meselesidir. Yerel yönetim şartı yani. Kılıçdaroğlu zaten demedi mi 'Yerel yönetim şartını kabul edeceğiz' diye. Ayrıca Suriye'ye benzer bir kazanımdan bahseden HDP'li aktörler ortaya çıkmaya başladı. Bu bundan sonra daha da görünür hale gelecek. Seçim yaklaştıkça meydanlar kızıştıkça kontrol etmek kolay değil. Şimdiye kadar kolaydı çünkü HDP sahaya çıkmıyordu.

Şimdi başka görünmeyen ortaklar var FETÖ gibi ama onlar siyasal bir parti olmadığı için onları 7'ye dahil etmiyorlar. Bundan sonra daha görünür bir HDP işbirliği daha görünür sadece HDP'nin talepleri değil Kandil'in, Avrupa'daki yapılanmanın taleplerinin daha net ve daha yüksek sesle gündeme geldiği döneme son 10 güne giriyoruz."

KAPALI KAPILAR ARDINDA NELER KONUŞULDU?

AK Parti'li Kurtulmuş, "Biz de bilmediğimiz konular hakkında hüküm vermek durumunda değiliz. Bunu kapalı kapılar arkasında konuşulduysa en azından önemli bir kısmının hala gizli kaldığını kendileri söylüyorlar. Ama ne konuştuklarını biliyorlar biz bilmesek de onlar biliyor ve ondan dolayı da daha agresif bir tarz ortaya çıkmış oldu. Şu çok açık yerel yönetimlerin özerkleştirilmesi, hatta dediğim gibi Suriye'ye benzer tam ifade etmiyorlar ama belki ilerleyen günlerde bunlar da ifade edilecek bir takım kantonlar üzerinden Türkiye'nin bölünme senaryosunun dile getirilmesi, ayrıca şunu Kılıçdaroğlu rahatlıkla söylüyor 'Bize oy verirseniz Demirtaş Kavala serbest bırakılacaklar'. Siz demiyor musunuz ki Türkiye'de hukuk sistemi zedelendi, siyaset hukuka müdahale eder hale geldi. Sen hangi sıfatla hangi mahkeme kararıyla dava süreci devam edenleri serbest bırakacaksın? Bir de diyor ki KHK ile görevinden alınanlar yani FETÖ damgası vurulmuş, irtibatı ortaya konulmuş ya da bir şekilde hüküm giymiş kişilerin devletten uzaklaştırılması, devlete sadakat prensibi gereği uzaklaştırılanları iade edeceğiz diyor. Hangi gerekçe ile hangi mahkeme kararı ile hangi inisiyatifle bunu yapacaksınız? Hatta daha ileri gidiyor AK Parti döneminde şu durumda olanlardan hesap soracağız, onlara şunu yapacağız bunu yapacağız. Madem hukukun üstünlüğünden bahsediyorsunuz devam eden mahkemeler varken siz kişilerin serbest bırakılması hem de sayılan kişiler bir iki kişi değil yüzbinlerle iade edilen rakamlardan bahsediyoruz. Ya da bir mahkeme kararı olmaksızın göreve iade etmek gibi konular gösteriyor ki kapalı kapılar artında çok şeyler konuşulmuş. Burada hala pazarlığın bilinmeyen unsurlarının olduğu aşikardır. Biz onları töhmet altında bırakmamak için, karşı tarafa haksız bir ithamla maruz kalmalarını sağlamamak için söyledikleri üzerinden konuşabiliriz.

İşte diyor ki 'Söz veriyoruz Türkiye'ye 300 milyar dolar getireceğim' diyor. İyi de sana bu parayı vermezler. İkincisi bugün İngiliz finans sistemi gelişmiş ülkeler içerisinde en kritik şartlara sahip olan bir sistemdir. En sorunlu ülkelerden biridir. Size 300 değil 30 milyar dolar bile vermezler. Tut ki versinler orada ağzından kaçırıyor diyor ki 'İnsan hak ve özgürlüklerine riayet edersek, yatırım ortamını iyileştirirsek Türkiye'de belli kişileri serbest bırakılmasını sağlarsak bize bu parayı verecekler diyor. Belki söyleyemediği şey şu. Böyle bir para yok da ortada ama varsayalım bu pazarlık doğru olsa bile herhalde söyleyemediği şey şu tefeci deyince kızıyorlar biz ona şöyle söyleyelim paradan para kazanmayı alışkanlık edinmiş olan bir takım para babaları. Bunlar bunlara diyor ki indirin Erdoğan'ı size para verelim diyorlar. Bu pazarlığın bu anlama geldiği çok aşikardır, işin Türkçesi budur." ifadelerine yer verdi.

"BİR ELİNİZ SANDIKTA BİR ELİNİZ DAĞDA OLMAZ"

Terör örgütleriyle işbirliği içerisinde olan Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunan Kurtulmuş, "Keşke Kılıçdaroğlu ve CHP şunu yapabilseydi. Ey HDP şu terörle arana mesafe koy. PKK'nın, PYD'nin YPG'nin terör örgütü olduğunu söyle, Türkiye'yi bölme ve bölge halklarını paramparça etme, ideolojisine işine sahip olan bu emperyalizmi oyuncu alan örgütle arana mesafe koy Kürt kardeşlerimizi legal meşru siyasetin içerisinde daha aktif bir şekilde yer almasını sağla ve bir Türkiye partisi ol. Biz bunu defeatle söyledik. Yani eğer HDP bunu yapabilirse hem kendisine büyük iyilik yapar hem kendisinin temsil ettiği oy aldığı milyonlarca vatandaşımızın hakkını hukukunu korur hem de Türkiye demokrasisine katkı sağlamış olur. Bir eliniz sandıkta bir eliniz dağda olmaz. Bombanın kurşunun olduğu yerde demokrasi olmaz. Biz sadece bunu söyleyebiliriz. CHP de söyleyebilir. CHP dönüp diyebilir ki bu işi bırakın dağla aranıza mesafe koyun. Ama ne yazık ki 7 yamalı bohça gibi duran bu koalisyonda zaman zaman işte İHA'lardan SİHA'lardan duyulan rahatsızlıklar dile getiriliyor. Sebebi ne bunların? Terörle mücadelede etkin kullanılması. Biri diyor ki PYD/YPG'yi çok da terör örgütü gibi göremiyor. Onun aynısı yahu. Sadece isimlerin yer değiştirilmiş olması aradaki fark. Bunu siyasi rekabet olsun diye söylemiyorum. Vatansever bir insan olarak söylüyorum. Bu ülkenin hayrına olacak ortak bir geleceği inşa etme çabası olarak söylüyorum. Gerçekten CHP bunu defeatle söyleyip HDP'nin terörle arasına mesafe koymasını aşılmaz duvarlar koyabilmesini başarabilmiş olsaydı bugün 7 yamalı bohça koalisyonunda HDP'nin var olması yadırganmazdı. O zaman bazı HDP'lilerin de söyleyin kapalı kapılar arkasında ne konuştuk diye fırça atar bir üslupla siyasete ve Türkiye'de şu anda Cumhurbaşkanı adayı olan birine fırça atması mümkün olmazdı. Bizim üzüldüğümüz taraf budur. Bunları şeffaf olarak ortada cereyan etmesinin ilk koşulu HDP'nin kayıtsız şartsız terörle arasına mesafe koymasıydı." ifadelerine yer verdi.

