Efkan Ala açıkladı: İstanbul'da hangi aday önde?

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11 Mart 2024 Pazartesi 23:53:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 23:53:00

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala İstanbul'daki son durumu canlı yayında açıkladı! Hangi aday önde?

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AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala katıldığı canlı yayında, anketlerin son durumunu açıkladı. İstanbul ve merak edilen diğer illerde yapılan son anket çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunan Ala, "Bütün veriler Murat Kurum'u gösteriyor" sözlerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Partili Ala, son anket sonuçlarını canlı yayında paylaştı.

En çok merak edilen şehirler arasında yer alan Bursa için Efkan Ala, 'Bursa'da gayet durumumuz iyi. Bursa her seçimde muhalefet tarafından dile getiriliyor. Hatırlarsanız daha önceki seçimlerde sayın Kılıçdaroğlu 'Bursa'yı alıyoruz' demişti! Olmadı, olmaz. Çünkü Bursa önemli bir mega kent. Üretimi ciddiye alan bir iktidar ve onunla işbirliği içinde çalışan bir yerel yönetim var.' ifadelerini kullandı.

"BİZİM ANKETLER ÖYLE SÖYLEMİYOR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Ankara'da iş bitti. Biz büyük bir farkla aldık' sözlerini öne süren Ala, "Bir siyasetçi temennisini söylüyor. Bizim anketler öyle söylemiyor. En çok anketten anlayan en çok anket yapan bir partiyiz. Baş başa ciddi bir yarış var. Ben arkadaşlarımızın ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Millet iradesinin sandıktan çıkmadan kesin bir şekilde değerlendirilmesi yanlış bir şey." dedi.

Etiketler : Efkan Ala İstanbul ak parti Yerel SEÇİM Ekrem İmamoğlu
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