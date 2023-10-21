AK Parti, Fazıl Say'ın Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınadı
Kaynak: TRT Haber
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sanatçımız Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karanlık bir zihniyetin, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail'in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef aldığına dikkati çekti.
Çelik, bu çerçevede sanatçı Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınadığını aktardı.
Karanlık bir zihniyet, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail'in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef alıyor.— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 21, 2023
Bu çerçevede sanatçımız Fazıl Say'ın İsrail'in...
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