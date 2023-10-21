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21 Ekim 2023 Cumartesi 11:22:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 11:22:00

AK Parti, Fazıl Say'ın Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınadı

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sanatçımız Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karanlık bir zihniyetin, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail'in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef aldığına dikkati çekti.

Çelik, bu çerçevede sanatçı Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınadığını aktardı.

Etiketler : ak parti ömer çelik fazıl say konser israil filistin
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