AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'den ortak bildiri!
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı.
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı.
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Şentop' un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı.
- AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'den ortak bildiri!
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