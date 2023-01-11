AK Parti bugün Anayasa değişikliği gündemiyle MHP ile görüşecek
Kaynak: TRT Haber
AK Parti heyeti bugün MHP'li kurmaylarla biraraya gelerek başörtüsüne anayasal güvence teklifi için izlenecek yol haritasını belirleyecek.
Anayasa değişikliği teklifi için AK Parti ile muhalefet arasında planlanan ikinci tur görüşmeler iptal oldu.
HDP, parti kapatma davası ve hazine yardımına hesaplarına bloke konulmasını gerekçe göstererek görüşmeyi kabul etmedi.
Ardından CHP ve İYİ Parti de ortak kararla randevu talebine "hayır" dedi. Gerekçe olarak CHP'li Ali Mahir Başarır ve İyi Partili Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlık fezlekelerinin karma komisyon gündemine alınması gösterildi.
AK Parti heyeti bugün MHP'li kurmaylarla bir araya gelerek izlenecek yol haritasını belirleyecek.
AK Parti'nin hazırladığı 3 maddelik anayasa değişikliği teklifi 336 milletvekilinin imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.
- AK Parti bugün Anayasa değişikliği gündemiyle MHP ile görüşecek
- Mersin'de 15 FETÖ şüphelisinin yakalanması için operasyon başlatıldı
- Bingöl'de deprem meydana geldi
- Arkadaşlık sitesinden gasp tuzağı
- Başakşehir'de kan donduran olay! Arsa tartışması yüzünden hamile yengesini öldürdü
- Meteoroloji'den İstanbul dahil 60 il için kar, fırtına ve sağanak uyarısı