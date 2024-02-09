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09 Şubat 2024 Cuma 16:16:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 16:16:00

AK Parti Antalya adayları belli oluyor... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan, AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Ülkemizin turizm başkenti, tarımın lokomotif şehri Antalya'da sizlerle olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Antalya'yı özlemişiz. Bugün ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet etmek üzere buradayız. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hakan Tütüncü'yü daha önce açıklamıştık.

Artık tam saha pres yapacak şekilde çalışacağımız bir döneme giriyoruz.

Tüm umutları tükenen şehirlerimizi çok kısa sürede yaşanabilir hale getirdik. Bizim hizmet ve eser siyasetimizle tanışan şehirlerimiz çeyrek asır boyunca adeta altın devirlerini yaşadı.

Etiketler : başkan erdoğan seçim antalya
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