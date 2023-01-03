AK Parti, anayasa teklifi için partileri ziyarete hazırlanıyor
Kaynak: TRT Haber
Meclis koridorları yeni yılla birlikte Anayasa değişikliği için de hareketlenecek. Bu kapsamda AK Parti, ikinci kez muhalefet turuna hazırlanıyor. 15 Ocak'tan sonra başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif için siyasi partiler ziyaret edilecek. Düzenlemenin referandumsuz kabulü için partilerin desteği istenecek.
Meclis başkanlığına 1 ay önce sunulan anayasa değişikliği teklifi için kulisler yine hareketlenecek.
AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence getirecek düzenleme için yeni bir muhalefet turuna hazırlanıyor.
Alınan bilgilere göre randevular 15 Ocak'tan sonra istenecek. Ocak ayının üçüncü haftasında teklif, partilerle bir kez daha istişare edilecek.
Teklifin referanduma gerek kalmadan en az 400 oyla kabulü için destek talebinde bulunulacak.
Muhalefet partileri, AK Parti ve MHP'nin ortak teklifini bu süreçte kendi içinde müzakere edecek.
CHP'nin tavrı henüz netleşmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla hukukçu kurmayların hazırladığı rapor partinin yetkili kurullarında değerlendirilecek.
İyi Parti'nin eğilimi ise Teklife "evet" demek yönünde. Bu tavrın önümüzdeki süreçte de korunması bekleniyor.
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