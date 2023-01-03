VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu, Suriye'deki muhalif gruplarla görüştü
İsveç Başbakanı: NATO'ya bir an önce katılmak için açıkladıklarımızı aynen yapıyoruz
Kapadokya altın yılını yaşıyor
Gazetecilik için 60'ında yine sırada
NASA'dan fotoğraflarla kişilik testi
Hollanda: Ukrayna'nın savaşı kazanması için her türlü yardıma hazırız
NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünden "barikat" açıklaması
Bektaş Erdugan: Sağlığa zararsız yöntemlerle yıkama yapıyoruz
Polonya'dan enerji yoğun işletmeleri yüksek fiyatlardan korumak için 1 milyar avroluk destek
Zelenskiy: 2023'ün zafer yılı olması için her şeyi yapıyoruz
ABD: Mescid-i Aksa'daki statükoya zarar verilmesine karşıyız
Zamlı memur maaşları belli oldu
AK Parti, anayasa teklifi için partileri ziyarete hazırlanıyor
KPSS-2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
TEKNOFEST 2023 başvuruları uzatılan yarışmalar için son 3 gün
Almanya'da TÜFE yıllık yüzde 8,6 artış kaydetti
TFF: Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarında önemli hakem hatası tespit edildi
Türkiye'den İsrailli Bakan'ın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına kınama
AB: Çin'e Kovid-19 aşısı dahil her türlü desteğe hazırız
Antalya'da sel mağdurlarına yaklaşık 90 milyon lira destek ödemesi yapıldı
İngiltere'de demir yolu çalışanlarının grevi yeni yılda da sürüyor
MSB görüntüleri paylaştı: Yunanistan suçüstü yakalandı
PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne ceza
Hollandalı araştırmacı, terör örgütü PKK/YPG'nin tehditlerine rağmen araştırmalarına devam edecek
03 Ocak 2023 Salı 16:37:00 - Güncelleme:03 Ocak 2023 Salı 16:37:00

AK Parti, anayasa teklifi için partileri ziyarete hazırlanıyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Meclis koridorları yeni yılla birlikte Anayasa değişikliği için de hareketlenecek. Bu kapsamda AK Parti, ikinci kez muhalefet turuna hazırlanıyor. 15 Ocak'tan sonra başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif için siyasi partiler ziyaret edilecek. Düzenlemenin referandumsuz kabulü için partilerin desteği istenecek.

Meclis başkanlığına 1 ay önce sunulan anayasa değişikliği teklifi için kulisler yine hareketlenecek.

AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence getirecek düzenleme için yeni bir muhalefet turuna hazırlanıyor.

Alınan bilgilere göre randevular 15 Ocak'tan sonra istenecek. Ocak ayının üçüncü haftasında teklif, partilerle bir kez daha istişare edilecek.

Teklifin referanduma gerek kalmadan en az 400 oyla kabulü için destek talebinde bulunulacak.

Muhalefet partileri, AK Parti ve MHP'nin ortak teklifini bu süreçte kendi içinde müzakere edecek.

CHP'nin tavrı henüz netleşmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla hukukçu kurmayların hazırladığı rapor partinin yetkili kurullarında değerlendirilecek.

İyi Parti'nin eğilimi ise Teklife "evet" demek yönünde. Bu tavrın önümüzdeki süreçte de korunması bekleniyor.

Etiketler : ak parti başörtüsü meclis
Mardin'de aşkın ilk karesi

Mardin'de aşkın ilk karesi
Şarkılar çabuk tüketiliyor

Şarkılar çabuk tüketiliyor
Telefonun başında bekledi

Telefonun başında bekledi
Senaryo okuyoruz

Senaryo okuyoruz
Şarkıcıyım diye film festivaline çağırmıyorlar

Şarkıcıyım diye film festivaline çağırmıyorlar
‘Çocuk' gibiler

‘Çocuk' gibiler
Zaman düeti!

Zaman düeti!
3 milyonluk konseri iptal edildi

3 milyonluk konseri iptal edildi
Zeynep'in yerine Yalın

Zeynep'in yerine Yalın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX