AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, depremde enkaz altında kaldı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Gaziantep, Adana, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ, Kilis başta olmak üzere birçok ili etkileyen depremde, Adıyaman'da 9 katlı bir apartmanın altında kaldığı ortaya çıktı.

AA muhabirine konuşan Taş'ın danışmanı Çetin Sayıcı, AK Parti'li Taş'ın Adıyaman merkezde, 9 katlı aile apartmanında depreme yakalandığını, binanın tamamen yıkıldığını söyledi.

Kendisiyle en son cuma günü görüştüğünü belirten Sayıcı, milletvekilinden bir daha haber alamadığını, programına göre Taş'ın, bugün Ankara'ya dönmesi gerektiğini anlattı.

Vekilin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Vekilimiz Yakup Taş, ailesi, birçok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualarınıza, vekilimiz ve ailesini de katar mısınız?" ifadelerine yer verildi.

Taş, depremden bir gün önce Tut ilçesinde AK Parti Tut İlçe Başkanı Ali Korkmaz'ın babasının cenaze törenine katılmıştı.

Öte yandan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın Hatay'daki abisi, ablası ve onların eşleri ile çocuklarının göçük altında olduğu belirtildi.

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in yakınlarının Hatay'da, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yakınlarının ise Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında olduğu öğrenildi.