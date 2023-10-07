AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne özel şarkı ve klip hazırlandı

AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan klip, Bozlak ile başlıyor, Urfa Divanı ve Abdurrahim Karakoç'un "İsmailce" olarak da anılan İncitme şiiriyle devam ediyor.



Kendisini milletine adayan, milleti için canla başla çalışan cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı için, medeniyetimizi yaşatan, dünyayla yarışan şehirler için haydi Türkiye. Türkiye Yüzyılı için #HepYeniHepİleri pic.twitter.com/Ws1zcNsbuA — AK Parti (@Akparti) October 7, 2023

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da klipte şiirden bir bölüm okuyor.

Klipte "Nahnü kasemnada taksimde Mevla, bu noksan kısmeti bana mı verdin" sözlerini içeren bozlak, Esra Abay tarafından, "Asaf'ın mikdarını bilmez Süleyman olmayan, bilmez insan kadrini alemde insan olmayan" sözlerini içeren Urfa Divanı ise Ali Akyol tarafından seslendirildi.

Abdurrahim Karakoç'un İncitme şiirinden dizelerin yer aldığı bölümü Azerbaycanlı şarkıcı Azerin ile Yücel Arzen seslendirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şiirden dizeler okudu.