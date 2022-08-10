VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hazine ve Maliye Bakanlığından vergide tahsilat performansının düştüğüne yönelik iddialara yanıt
Askeri vesayetten savunma diplomasisine
AK Parti 21. kuruluş yıl dönümünü 'Bir Olduk 21 Olduk' teması ile kutlayacak
İstanbul'un batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
FETÖ'nün eğitim kurumlarında büro memuru ve muhasebeci olarak çalışan 11 kişi gözaltına alındı
Trump'ın evinin FBI ajanlarınca basılmasına Cumhuriyetçilerden sert tepki
Yemen'in Şebve vilayetindeki çatışmalarda 6 sivil hayatını kaybetti
İstanbul 'havada' salgını atlattı
Brent petrolün varil fiyatı 95,66 dolar
PKK'ya ağır darbe: 9 terörist daha etkisiz!
Beşiktaşlı Emirhan İlkhan, Torino'ya transfer oldu
Medipol Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde tur için sahada
Tarımda yeni destekleme modeli gelecek, 'kent tarımı' hayata geçirilecek
Ukrayna'dan gelen iki gemide denetim yapıldı
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
Yemen'de ateşkesin ikinci kez uzatılması ne anlama geliyor?
"Taş Plak Konseri" AKM'de müzikseverlerle buluştu
5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni gerçekleştirildi
13. Büyükelçiler Konferansı... Bakan Bozdağ'dan önemli açıklamalar
2022-KPSS'de sınav merkezini değiştirmek isteyenlerin başvuruları 11 ve 12 Ağustos'ta alınacak
Fiyat İstikrarı Komitesi enflasyon ve konut piyasasına yönelik tedbirleri değerlendirdi
ASELSAN, TUSAŞ ve Roketsan'dan büyük başarı
Tanju Özcan kendi ağzıyla söyledi: Irkçı derler ama yaptım bunu
"CHP, FETÖ ile 'helalleşmeye' başlamış"
10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:17:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:17:00

AK Parti 21. kuruluş yıl dönümünü 'Bir Olduk 21 Olduk' teması ile kutlayacak

Kaynak: AA

ABONE OL

AK Parti 21. kuruluş yıl dönümü programı "Bir Olduk 21 Olduk" teması ile düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programa, eski TBMM başkanları, bakanlar, milletvekilleri ile parti kurucularının yer aldığı 3 bin kişi davet edildi.

AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümünün sade bir program ile 15 Ağustos'ta ATO Congresium'da yapılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenecek programda, parti kurucuları, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, eski milletvekilleri, 81 ilin ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanları yer alacak.

Program için yaklaşık 3 bin kişilik bir davetli listesi hazırlandı.

Etkinlikte, kuruluş yıl dönümüne özel AK Parti'nin 21 yıllık iktidarındaki icraatlarını konu alan kısa film gösterilecek.

Aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 81 il başkanı ile Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelmesi bekleniyor.

Etiketler : AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü ATO Congresium Recep Tayyip Erdoğan
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Müzik buluşması

Müzik buluşması
Orhan Baba 78 oldu

Orhan Baba 78 oldu
Sakin tatili seviyor

Sakin tatili seviyor
Kahve tanışması

Kahve tanışması
Kansere yakalandı

Kansere yakalandı
Yüzlerce nefret mesajı aldım

Yüzlerce nefret mesajı aldım
Kıyasıya yarış, ebedi dostluk

Kıyasıya yarış, ebedi dostluk
Düğün sonrası sete çıkacak

Düğün sonrası sete çıkacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes